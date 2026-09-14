A aeronave realizava um voo privado com destino ao Aeródromo Fazenda Tarumã, em Santa Maria das Barreiras (PA). Havia sete pessoas a bordo: dois pilotos e cinco passageiros. Todos morreram. O CENIPA classificou a ocorrência como perda de controle em voo.

O Relatório Final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) identificou uma série de fatores que contribuíram para o acidente com o avião Beechcraft King Air B200GT, de matrícula PS-CSM, que caiu poucos segundos após a decolagem do Aeródromo de Piracicaba, em 14 de setembro de 2021.

Segundo o relatório, o avião decolou por volta das 8h35, no horário de Brasília. Logo após sair do solo, o alerta de estol — situação em que a aeronave perde sustentação — foi acionado. A investigação constatou ainda que a velocidade da hélice de um dos motores aumentou acima do ajuste normal durante a decolagem.

Na sequência, as pás da hélice do motor direito aumentaram o ângulo em direção à posição de embandeiramento. O fenômeno foi seguido pela perda de controle da aeronave e pela colisão contra o terreno, em uma área de vegetação próxima ao aeródromo.

AERONAVE ESTAVA ACIMA DO PESO MÁXIMO