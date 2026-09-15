A morte da tiktoker Maria Eduarda Alves dos Santos, conhecida como Duda Alves, aos 22 anos, mobilizou seguidores e amigos nas redes sociais nesta terça-feira (15). A jovem havia conquistado quase 1 milhão de fãs no TikTok, onde compartilhava vídeos de humor, situações do cotidiano e conteúdos sobre coisas de que não gostava. A causa da morte não foi divulgada.

A notícia do falecimento foi comunicada por familiares e pessoas próximas por meio das redes sociais. Duda era de Brasília, onde ocorre o velório nesta terça-feira, na Paróquia São João Paulo II. A repercussão da morte rapidamente chegou aos próprios canais digitais em que a jovem havia construído sua audiência, com seguidores e amigos compartilhando mensagens de despedida.

A trajetória de Duda na internet começou sem que ela tivesse, segundo um relato publicado anteriormente em seu próprio perfil, a intenção de se tornar conhecida. A repercussão dos vídeos, porém, fez com que o conteúdo alcançasse um público cada vez maior. Além das publicações de humor, ela costumava mostrar momentos da rotina e experiências ao lado de amigos.