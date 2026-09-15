A morte da tiktoker Maria Eduarda Alves dos Santos, conhecida como Duda Alves, aos 22 anos, mobilizou seguidores e amigos nas redes sociais nesta terça-feira (15). A jovem havia conquistado quase 1 milhão de fãs no TikTok, onde compartilhava vídeos de humor, situações do cotidiano e conteúdos sobre coisas de que não gostava. A causa da morte não foi divulgada.
A notícia do falecimento foi comunicada por familiares e pessoas próximas por meio das redes sociais. Duda era de Brasília, onde ocorre o velório nesta terça-feira, na Paróquia São João Paulo II. A repercussão da morte rapidamente chegou aos próprios canais digitais em que a jovem havia construído sua audiência, com seguidores e amigos compartilhando mensagens de despedida.
A trajetória de Duda na internet começou sem que ela tivesse, segundo um relato publicado anteriormente em seu próprio perfil, a intenção de se tornar conhecida. A repercussão dos vídeos, porém, fez com que o conteúdo alcançasse um público cada vez maior. Além das publicações de humor, ela costumava mostrar momentos da rotina e experiências ao lado de amigos.
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Nos últimos dias, a tiktoker também compartilhou com os seguidores registros relacionados à recuperação de uma cirurgia de redução de mamas. Duda explicou nas publicações os motivos que a levaram a realizar o procedimento e mostrou parte do período de recuperação. O último vídeo publicado no TikTok havia sido postado cinco dias antes da notícia da morte.
A cirurgia ganhou espaço nos conteúdos recentes da jovem, mas não há informação oficial que estabeleça relação entre o procedimento e o falecimento. Diante da ausência de uma causa divulgada, qualquer associação entre os dois fatos deve ser tratada apenas como especulação e não como informação confirmada.
Entre as homenagens publicadas após a morte estão mensagens de familiares e amigas que destacaram a proximidade que mantinham com Duda. Os relatos ressaltaram características como autenticidade, bom humor, carinho e a importância da jovem na vida de pessoas próximas. Nas redes, seguidores também lamentaram a perda e relembraram conteúdos publicados pela tiktoker ao longo de sua trajetória.