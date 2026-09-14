SR. ALMIR ROGERIO DE SOUSA Faleceu dia 14/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 44 anos de idade e era casado com a Sra. Priscila Ribeiro de Sousa. Era filho do Sr. Geraldo Ribeiro de Sousa e da Sra. Antonia Dias Ribeiro de Sousa, falecida. Deixa os filhos: Kauan, Ruan e Rauan. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Tupi, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ADRIANA MARIANO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 47 anos, filha do Sr. José Mariano, falecido e da Sra. Elenice Aparecida Vilarini Mariano. Deixa a filha Yasmin Mariano Gonçalves, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Pedreira/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ANTENOR BALLOTTA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 90 anos, filho dos finados Sr. José Ballotta e da Sra. Carolina Goia, era casado com a Sra. Zoraide Feltre Ballotta; deixa os filhos: Maurício Antelmo Ballotta, casado com a Sra. Silvia Helena e Marcos Antonio Ballotta, casado com a Sra. Sandra Antonia Scarpelin Ballotta. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. APPARECIDA MANTOAN RE Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 97 anos, filha dos finados Sr. Vicente Mantoan e da Sra. Sebastiana Torres, era viúva do Sr. Sebastião Re; deixa os filhos: Antonio Aparecido Re; Isaias Re, casado com a Sra. Silvana Maria Pagotto Re e Maria Helena Re Gerevini, casada com o Sr. Aparecido Gerevini. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. CLAUDETE OLIVEIRA GONÇALVES Faleceu dia 13/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casada com o Sr. Urival Silva Gonçalves. Era filho do Sr. José Belo de Oliveira e da Sra. Maria Felix Pino, falecidos. Deixa os filhos: Carlos Cesar Oliveira Gonçalves casado com Luciana Coelho da Silva, Sergio Henrique Oliveira Gonçalves casado com Juliana Vignon. Deixa neto, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 14/09/2026 a partir das 08:00hs até as 13:00hs no Memorial São Pedro – Sala 01. Em seguida seu corpo foi transladado em auto fúnebre para o Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. CLAUDIO DA SILVA Faleceu dia 14/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 56 anos de idade e era casado com a Sra. Deise Bigotto Silva. Era filho do Sr. Genesio Guilherme da Silva, falecido e da Sra. Maria Lidia Correa da Silva. Deixa o filho Brendo Bigotto Silva, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/09/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 2 ''Crisântemos'', seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. CRISTIANO RONALDO DA CRUZ Faleceu dia 12/09/2026, na cidade de Jacareí - SP, contava 51 anos, filho da Sra. Maria Aparecida da Cruz, falecida, era casada com a Sra. Cristiane Amaral Cruz; deixa os filhos: João Amaral Cruz e Pedro Augusto Amaral Silva, deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. EDIVAL APARECIDO MONTEIRO DA SILVA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 63 anos, filho dos finados Sr. Izau Monteiro da Silva e da Sra. Gertrudes Gomes da Silva, era casado com a Sra. Ilza Rodrigues Alves. Deixa os filhos: Gisele Aparecida Monteiro de Aquino, casada com o Sr. Antonio Gilberto de Aquino e Silva; Giovan Monteiro da Silva, casado com a Sra. Vanessa Dias Barbosa Monteiro e Renan Matheus Monteiro da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ELIDIA DA CONCEIÇÃO MATHIAS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Luiz Mathias e da Sra. Benedita do Carmo Mathias. Deixa as filhas: Patricia Mathias Sampaio, falecida; Carla Mathias Fermino, casada com o Sr. Fabio Jose Fermino e Tania Cristina Belletti. Deixa as netas: Leticia, Julia e Gabriela. Deixa irmãos, genro, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOÃO SCURSONI SOBRINHO Faleceu dia 12/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era casado com a Sra. Barbara de Fatima Scursoni. Era filho do Sr. Lafterio Scursoni e da Sra. Florinda Casadei Scursoni, falecidos. Deixa os filhos: Christiane Fernanda Scursoni da Cruz casada com Everton Roberto da Cruz, William Adriano Scursoni casado com Cassia Lopes. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/09/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório no Memorial Metropolitano de Piracicaba - Sala Rubi, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério Municipal da Saudade em Americana. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOSÉ BENEDITO DA CRUZ Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Joaquim Benedito da Cruz e da Sra. Maria Eudocia. Deixa as filhas: Sueli Aparecida da Cruz Rissato, casada com o Sr. Almir Aparecido Rissato; Sonia de Fatima da Cruz; Regiane Aparecida da Cruz e Kelei Alesangela da Cruz Peron, casada com o Sr. Marcos Aparecido Peron. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSE MULLER Faleceu dia 12/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Aparecida Ramos Muller. Era filho do Sr. Malbino Muller e da Sra. Natalia Antunes Muller, falecidos. Deixa dos filhos: Luis Alberto Muller casado com Dimeire Aparecida Buck Muller, Liliana Aparecida Muller, Paulo Fernando Muller, Marcia Cristina Muller, Carlos Antonio Muller. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/09/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOSE RIBEIRO CAMPOS Faleceu dia 13/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era casado com a Sra. Maria do Socorro Ribeiro. Era filho do Sr. Antonio Ribeiro Campos e da Sra. Carmina Roza de Araujo, falecidos. Deixa os filhos: Edval Ribeiro Alves, Francisco Edmar Ribeiro Alves, Edilson Ribeiro Campos, Edson Ribeiro Alves casada com Cristiane, Maria Sirleide Ribeiro Campos de Oliveira casada com Silvio Aparecido de Oliveira, Maria Lucineide Alves Ribeiro Cordeiro casada com Raimundo Nonato Cordeiro e Maria Sirlene Ribeiro Alves, falecida. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/09/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. JULIANA RENATA MARIA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 49 anos, filha do Sr. Acacio Donizeti Maria e da Sra. Olivia Aparecida de Souza Maria, falecida; deixa os filhos: Vinícius Maria Amorim e Vitor Maria Amorim. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA DE LOURDES ARRUDA DA SILVA Faleceu dia 12/09/2026, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. José Maria de Arruda e da Sra. Ana Maria de Arruda, era casada com o Sr. Laercio Alves da Silva; deixa os filhos: Leandro Alves da Silva, casado com a Sra. Marcela Cristina Moreira; Luciana Alves da Silva, casada com o Sr. Carlos Cesar da Silva; Michele Alves de Sousa, casada com o Sr. Claudio de Sousa; Alessandro Alves da Silva, casado com a Sra. Karina Dorigon da Silva; Tatiane Alves da Silva, casada com o Sr. Pedro Candido Teixeira Filho; Juliane Alves da Silva, casada com o Sr. Paulo Sergio Dondoni; Adriana Alves Feltrin, casada com o Sr. Maikue Feltrin; Luis Fernando Alves da Silva e Danilo Alves da Silva, casado com a Sra. Naiara da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha da Sra. Geralda Ferreira da Cruz, falecida, era viúva do Sr. Anito Rodrigues da Silva; deixa os filhos: Antonio Rodrigues da Silva; Dalva da Cruz Silva; Maria Domingas Rodrigues da Silva; Sergio Rodrigues da Silva e Valdeci Rodrigues da Silva, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA JOSÉ DE LIMA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Osorio de Lima e da Sra. Roza de Biaggi de Lima. Deixa demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de São Simão/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
MAYCON ROBERTO CONCEIÇÃO Faleceu dia 14/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 43 anos de idade e era filho do Sr. Clovis Roberto Conceição, falecido e da Sra. Angela Maria Bonifacio. Deixa o filho Samuel, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. NEUSA MARIA RAMOS Faleceu dia 13/09/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 77 anos de idade e era viúva do Sr. João Batista Ramos. Era filha do Sr. Elpidio José de Almeida e da Sra. Ester Dias Coleta, falecidos. Deixa os filhos: Ruberlei Aparecido Ramos, Edilson Ramos, Adriana Ramos e Eliane Ramos. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/09/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. RAIMUNDA MARCELINA DA CRUZ Faleceu dia 12/09/2026, nesta cidade, contava 103 anos, filha dos finados Sr. João Marcelino da Cruz e da Sra. Antonia Olímpia da Cruz. Deixa filhos, genros, noras, netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 12/09/2026, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. SEBASTIÃO MARQUES FILHO Faleceu dia 12/09/2026, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Marques Ferreira e da Sra. Maria Julia da Conceição, era casado com a Sra. Lourdes Aparecida Marques; deixa os filhos: Vanira Marques; Ademir Marques; Ismael Marques, casado com a Sra. Simone Pires Marques e Rosineia Marques Lemes, casada com o Sr. Aparecido Lemes. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. SONIA MURAKAMI DA SILVA Faleceu dia 12/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era filha do Sr. Teruo Murakami e da Sra. Aparecida Rosa Murakami. Deixa filhos, netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/09/2026 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. SUELI CLARO ARRUDA FARIA Faleceu dia 12/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era viúva do Sr. Paulo Faria Junior. Era filha do Sr. Francisco Claro Arruda e da Sra. Maria Narvaes de Arruda, falecidos. Deixa os filhos: Maurycio Faria casado com Daniela Pardi Faria, Maryane Faria casada com Mauricio Pozzi Gentil e Deborah Faria. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/09/2026 as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba - sala Esmeralda, seguindo para o Cemitério Municipal da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. SUZANA DE OLIVEIRA RAMOS Faleceu dia 12/09/2026, nesta cidade, contava 60 anos, filha dos finados Sr. Valdomiro Pinto e da Sra. Geni Oliveira Pinto, era casada com o Sr. Joaquim dos Santos Ramos. Deixa a filha: Adriele Aparecida Ramos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. TEREZINHA BORT CAMPANHOLE Faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Antonio Bort e da Sra. Odila Domingos de Andrade, era viúva do Sr. Domingos Campanhole; deixa os filhos: Maria Aparecida Campanhole; Maria Inês Campanhole Bastos; José Domingos Tadeu Camapanhole e Maria de Lourdes Campanhole, falecida. Deixa netos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. WALTER LOPES FILHO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Walter Lopes e da Sra. Laura Lopes, era viúvo da Sra. Suseli Favero Lopes; deixa os filhos: Cristiano Lopes; Fabio Lopes, casado com a Sra. Rosangela Lopes e Patricia Lopes Stocco, casada com o Sr. Fabricio Cesar Stocco. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.