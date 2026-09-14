SR. ALMIR ROGERIO DE SOUSA Faleceu dia 14/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 44 anos de idade e era casado com a Sra. Priscila Ribeiro de Sousa. Era filho do Sr. Geraldo Ribeiro de Sousa e da Sra. Antonia Dias Ribeiro de Sousa, falecida. Deixa os filhos: Kauan, Ruan e Rauan. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Tupi, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. ADRIANA MARIANO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 47 anos, filha do Sr. José Mariano, falecido e da Sra. Elenice Aparecida Vilarini Mariano. Deixa a filha Yasmin Mariano Gonçalves, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Pedreira/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTENOR BALLOTTA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 90 anos, filho dos finados Sr. José Ballotta e da Sra. Carolina Goia, era casado com a Sra. Zoraide Feltre Ballotta; deixa os filhos: Maurício Antelmo Ballotta, casado com a Sra. Silvia Helena e Marcos Antonio Ballotta, casado com a Sra. Sandra Antonia Scarpelin Ballotta. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.