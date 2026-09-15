Mais um feminicídio que revolta e choca toda a região. Bianca Caroline Fernandes, de apenas 21 anos, foi encontrada morta dentro de casa, no Jardim Campo Belo, em Campinas, a 68 km de Piracicaba, na manhã deste domingo (13). Ela foi estrangulada com um cabo de carregador de celular enrolado no pescoço.
LEIA MAIS
- Homem desaparece perto de igreja no Bairro Alto, em Piracicaba
- Vídeo impactante: Motorista passa mal e ônibus causa estragos no centro.
O próprio companheiro, Altimar Pereira de Sena, de 43 anos, cometeu o crime e foi preso em flagrante. Bianca tinha medida protetiva contra o assassino desde março. Ela já tinha denunciado o "monstro" por tapas, socos, ameaças e lesões. A Justiça deu a proteção no dia 30 de março e ele foi intimado no dia 2 de abril. Mas não respeitou.
No começo, a ocorrência chegou a ser atendida como se Bianca tivesse passado mal. Mas quando a perícia chegou, o horror apareceu.
O corpo da jovem estava com marcas roxas no pescoço e o cabo do celular ainda enrolado. No quarto, um espelho todo quebrado e uma mancha de sangue na moldura, que deu positivo para sangue humano no teste.
O celular da vítima e o cabo assassino foram apreendidos.
Em depoimento, Altimar disfarçou. Disse que esteve com Bianca de madrugada, e foram passear em um bar. O homem relatou que deixou a jovem em casa. Depois, voltou pela manhã com um amigo e achou Bianca morta.
Para a Polícia Civil, ele foi a última pessoa vista com a vítima viva. Tinha sangue na casa, espelho quebrado, medida protetiva descumprida e nenhuma outra pessoa no imóvel.
O caso foi registrado como feminicídio qualificado e está nas mãos da Delegacia da Mulher de Campinas. Na audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva.