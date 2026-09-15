Mais um feminicídio que revolta e choca toda a região. Bianca Caroline Fernandes, de apenas 21 anos, foi encontrada morta dentro de casa, no Jardim Campo Belo, em Campinas, a 68 km de Piracicaba, na manhã deste domingo (13). Ela foi estrangulada com um cabo de carregador de celular enrolado no pescoço.

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O próprio companheiro, Altimar Pereira de Sena, de 43 anos, cometeu o crime e foi preso em flagrante. Bianca tinha medida protetiva contra o assassino desde março. Ela já tinha denunciado o "monstro" por tapas, socos, ameaças e lesões. A Justiça deu a proteção no dia 30 de março e ele foi intimado no dia 2 de abril. Mas não respeitou.