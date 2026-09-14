14 de setembro de 2026
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NA 'MÃO LEVE'

PC prende dono de posto e lacra bombas que roubavam motoristas

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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DIG Campinas
A Polícia Civil prendeu o representante do posto.
A Polícia Civil prendeu o representante do posto.

 O tanque cheio que nunca ficava cheio. A Polícia Civil descobriu o golpe e fechou um posto de combustíveis que estava roubando os motoristas na manhã desta segunda-feira (14), na Rua Silvio Rizzardo, no Jardim Campos Elíseos, em Campinas, a 68 km de Piracicaba.

O dono do posto foi preso em flagrante e levado algemado.

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A ação faz parte da Operação "Posto Seguro", deflagrada pela DIG - Delegacia de Investigações Gerais, após denúncias anônimas de consumidores que desconfiaram da fraude.

Segundo o delegado Marcel Fehr, o golpe era descarado. O posto vendia menos combustível do que aparecia na bomba. E mais: os lacres das bombas estavam rompidos.

Esses lacres são colocados pelo Instituto de Pesos e Medidas justamente para o comerciante não mexer na bomba, nem eletronicamente, nem mecanicamente.

O representante do posto foi preso por crime contra o consumidor, que não paga fiança. Ele vai passar por audiência de custódia e pode continuar atrás das grades.

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