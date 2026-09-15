Pânico e correria logo cedo.Um ônibus ficou desgovernado e por pouco não terminou em tragédia na manhã desta terça-feira (15), por volta das 7h, em Piracicaba.
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Segundo as primeiras informações, o motorista do coletivo sofreu um mal súbito enquanto dirigia. Ele apagou ao volante, perdeu o controle e ônibus subiu na calçada.
Uma mulher que caminhava tranquilamente foi atropelada. Em seguida, o ônibus só parou depois de estourar com violência contra um poste de energia elétrica, que ficou destruído e a fiação caiu. Um cheiro de queimado tomou conta da rua.
O motorista foi socorrido às pressas e levado para a UPA Vila Cristina para fazer exames.
A pedestre, que levou a pior, também foi socorrida e encaminhada para a UPA Piracicamirim com ferimentos leves.
Equipes da Guarda Civil e a SEMUTTRAN fecharam tudo e isolaram a rua para evitar outro acidente. A CPFL foi acionada para cortar a energia e trocar o poste que foi ao chão.
A ocorrência ainda está em andamento. A polícia vai apurar o que realmente causou o mal súbito do motorista.