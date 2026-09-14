Em Campinas, serão oferecidas as formações Montagem e Gestão de Lona Circense e Design e Criação de Produtos Autorais. Em Valinhos, haverá o curso Elaboração e Articulação de Projetos Culturais. Já Vinhedo receberá três formações: Marcenaria Básica Aplicada ao Design, Costura Criativa para Mobiliário e Design e Estratégias para Captação de Recursos de Projetos: Leis de Incentivo, Editais e Parcerias.

No Estado, a programação reúne cursos presenciais e online em diferentes áreas da cultura e da economia criativa. As formações são promovidas pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do CULTSP PRO, programa gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG). Desde o lançamento, em outubro de 2024, o programa já ofertou 616 cursos em 692 turmas, com 14.290 matrículas e 200.436 atendimentos até julho de 2026. Ao todo, 80 cidades receberam atividades no período.

SERVIÇO

O curso “Introdução às Técnicas de Ateliê – Do Esboço à Transparência” terá 20 vagas e carga horária de 66 horas, com aulas de 6 de outubro a 28 de novembro, às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 16h30, e aos sábados, das 9h às 12h. As atividades serão realizadas na Pinacoteca Municipal, na Avenida Dr. Maurice Allain, 454, na Vila Rezende. Podem participar pessoas a partir de 16 anos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 21 de setembro pelo site do CULTSP PRO. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail atendimento@cultsppro.org.br.