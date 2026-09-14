O CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura abriu inscrições para 922 vagas gratuitas em 53 cursos distribuídos por 18 cidades do Estado de São Paulo. Entre os municípios contemplados está Piracicaba, que receberá uma formação voltada a desenho e pintura em aquarela na Pinacoteca Municipal.
Na cidade, será realizado o curso “Introdução às Técnicas de Ateliê – Do Esboço à Transparência”, com 20 vagas e carga horária de 66 horas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 21 de setembro pelo site do programa. Para participar, é necessário ter a partir de 16 anos. A formação será realizada de 6 de outubro a 28 de novembro, com aulas às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 16h30, e aos sábados, das 9h às 12h. As atividades serão ministradas por Silvia Dionísio.
O conteúdo combina aulas teóricas e práticas sobre desenho e aquarela. Os participantes terão atividades em ateliê e encontros de Plein Air, que consistem em pintura ao ar livre. A programação também inclui visitas mediadas às galerias da Pinacoteca para estudo de obras do acervo, além de sessões de orientação individualizada e análises coletivas das produções realizadas pelos alunos.
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Região tem cursos presenciais e online
O curso de Piracicaba faz parte da programação do CULTSP PRO para a região de Campinas, que reúne sete cursos presenciais e 107 vagas nas cidades de Campinas, Piracicaba, Valinhos e Vinhedo. Também há quatro cursos online, com 75 vagas.
Em Campinas, serão oferecidas as formações Montagem e Gestão de Lona Circense e Design e Criação de Produtos Autorais. Em Valinhos, haverá o curso Elaboração e Articulação de Projetos Culturais. Já Vinhedo receberá três formações: Marcenaria Básica Aplicada ao Design, Costura Criativa para Mobiliário e Design e Estratégias para Captação de Recursos de Projetos: Leis de Incentivo, Editais e Parcerias.
No Estado, a programação reúne cursos presenciais e online em diferentes áreas da cultura e da economia criativa. As formações são promovidas pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do CULTSP PRO, programa gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG). Desde o lançamento, em outubro de 2024, o programa já ofertou 616 cursos em 692 turmas, com 14.290 matrículas e 200.436 atendimentos até julho de 2026. Ao todo, 80 cidades receberam atividades no período.
SERVIÇO
O curso “Introdução às Técnicas de Ateliê – Do Esboço à Transparência” terá 20 vagas e carga horária de 66 horas, com aulas de 6 de outubro a 28 de novembro, às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 16h30, e aos sábados, das 9h às 12h. As atividades serão realizadas na Pinacoteca Municipal, na Avenida Dr. Maurice Allain, 454, na Vila Rezende. Podem participar pessoas a partir de 16 anos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 21 de setembro pelo site do CULTSP PRO. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail atendimento@cultsppro.org.br.