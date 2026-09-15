Ele foi visto pela última vez nas proximidades da Igreja Bom Jesus, na Rua Moraes Barros, bem no Bairro Alto em Piracicaba. Saiu e simplesmente sumiu.

Said Hussein Chahrour Filho, de 63 anos, está desaparecido desde a tarde do último domingo (14), por volta das 14h30, e até agora ninguém tem notícias dele.

Quem é Said? Ele tem 1,80m de altura, pesa cerca de 70 quilos, é calvo, pele branca, olhos castanhos e barba branca. Tem cicatrizes na barriga de cirurgias e fez implante dentário há pouco tempo.

No dia que sumiu, ele estava com moletom preto com capuz, calça jeans azul e tênis branco. A filha está desesperada, chorando muito e pedindo ajuda de todos para encontrar o pai.

Qualquer informação, por menor que seja, pode salvar uma vida. Entre em contato com a polícia n