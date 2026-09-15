Passageiros que comprometerem a segurança ou a ordem em aeroportos e aeronaves estão sujeitos a novas medidas de punição desde esta segunda-feira (14). As regras estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) permitem que pessoas envolvidas em ocorrências consideradas graves tenham o direito de embarcar em voos domésticos suspenso por até 12 meses.

A medida faz parte da Resolução nº 800/2026 e estabelece diferentes providências de acordo com a situação registrada. Durante uma ocorrência, companhias aéreas e aeroportos podem advertir o passageiro, acionar as autoridades policiais, realizar contenção e determinar a retirada da pessoa da aeronave.

Em situações classificadas como graves ou gravíssimas, a ocorrência também pode levar à interrupção do transporte. A aplicação das medidas considera a gravidade da conduta, e a intenção das novas regras é estabelecer procedimentos para situações que possam afetar a segurança ou o funcionamento regular da operação aérea.