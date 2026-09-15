Receber uma ligação indesejada pode se tornar menos comum com uma mudança que já está sendo adotada pelas principais operadoras brasileiras. Em vez de deixar a chamada chegar ao celular para que o usuário decida se atende ou não, os sistemas de proteção podem identificar determinados padrões de tráfego e interromper a ligação ainda na rede. A estratégia é voltada principalmente a chamadas massivas, abusivas e potencialmente fraudulentas.

A Claro passou a oferecer o Chamada Segura, ferramenta que analisa o comportamento dos números e pode bloquear chamadas associadas a um volume elevado de ligações. O recurso é gratuito e a ativação ocorre automaticamente para os clientes, que também podem optar por desativá-lo. A Vivo já utiliza mecanismo semelhante, enquanto a TIM prepara uma solução própria para o bloqueio.

A expansão desses sistemas ocorre após a Anatel estabelecer princípios para a utilização de mecanismos automáticos de filtragem pelas prestadoras. Entre os critérios definidos pela agência estão proporcionalidade, transparência, possibilidade de auditoria, reversibilidade e tratamento igualitário. A proposta é permitir o combate ao uso abusivo das redes sem criar um bloqueio indiscriminado de chamadas legítimas.