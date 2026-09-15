Pais de alunos da Escola Municipal Enedina Lourenço Vieira, no Jardim Planalto, em Piracicaba, manifestaram preocupação nesta segunda-feira (14) com as condições da unidade, principalmente diante do risco de novos deslizamentos de terra e pedras nos fundos da escola após as fortes chuvas dos últimos dias.

A situação levou os responsáveis a se reunirem em frente à unidade e a apresentar as preocupações à Prefeitura. Após a manifestação, os pais participaram de uma reunião com representantes da administração municipal e foram informados sobre novas medidas para reforçar a segurança dos estudantes.

Entre as ações previstas está o remanejamento das equipes que já trabalham na reforma da escola para outros pontos considerados prioritários. A administração também informou que aproximadamente 100 alunos que atualmente ocupam salas próximas à área considerada de risco deverão ser transferidos para outro bloco da própria unidade.