Pais de alunos da Escola Municipal Enedina Lourenço Vieira, no Jardim Planalto, em Piracicaba, manifestaram preocupação nesta segunda-feira (14) com as condições da unidade, principalmente diante do risco de novos deslizamentos de terra e pedras nos fundos da escola após as fortes chuvas dos últimos dias.
A situação levou os responsáveis a se reunirem em frente à unidade e a apresentar as preocupações à Prefeitura. Após a manifestação, os pais participaram de uma reunião com representantes da administração municipal e foram informados sobre novas medidas para reforçar a segurança dos estudantes.
Entre as ações previstas está o remanejamento das equipes que já trabalham na reforma da escola para outros pontos considerados prioritários. A administração também informou que aproximadamente 100 alunos que atualmente ocupam salas próximas à área considerada de risco deverão ser transferidos para outro bloco da própria unidade.
Barranco preocupa famílias
A principal preocupação dos responsáveis está concentrada no barranco localizado nos fundos da escola. Segundo os pais, já houve movimentação de terra e desprendimento de pedras no local, situação que ganhou maior atenção após as chuvas intensas dos últimos dias.
O temor das famílias é que novos deslocamentos ocorram enquanto os estudantes estiverem na escola. Diante da preocupação, alguns responsáveis chegaram a deixar de levar os filhos às aulas desde a semana passada, após episódios de alagamento e novos sinais de movimentação de terra.
As famílias afirmam ainda que as cobranças por melhorias na unidade acontecem há aproximadamente sete meses, mas que a situação se agravou com as chuvas recentes, aumentando a apreensão em relação à segurança dos alunos.
De acordo com os pais, uma das pedras que se desprendeu do barranco tinha aproximadamente meia tonelada. O episódio reforçou o receio de que novos blocos de terra ou rochas possam se deslocar em direção às áreas utilizadas pelos estudantes.
Com o volume de chuva registrado na região nos últimos dias, os responsáveis temem que a água continue afetando a estabilidade do barranco e aumente o risco de novos deslizamentos.
Prefeitura amplia intervenção
A Escola Municipal Enedina Lourenço Vieira já passava por uma reforma antes das ocorrências mais recentes. Inicialmente, os trabalhos estavam concentrados na quadra da unidade.
Diante da necessidade de ampliar as ações, a Prefeitura informou que as equipes responsáveis pela manutenção serão direcionadas também para outras áreas da escola, priorizando os pontos considerados mais urgentes.
A previsão apresentada aos responsáveis é de que os reparos sejam realizados em até dois meses.
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A situação do barranco será analisada conjuntamente pelas secretarias municipais de Educação e de Obras, além da Defesa Civil. A avaliação deverá orientar as intervenções necessárias para aumentar a segurança da área.
Como medida preventiva, cerca de 100 estudantes que ocupam salas próximas ao trecho considerado de risco deverão ser transferidos para outro bloco da própria escola.
Alagamentos também serão corrigidos
Além da questão do barranco, os responsáveis relataram episódios de alagamento, presença de baratas e escorpiões e problemas relacionados à rede de esgoto.
Sobre os alagamentos, a Secretaria Municipal de Educação informou que identificou uma alteração considerada irregular na tubulação da escola. Segundo a pasta, uma grade instalada na estrutura dificultava o escoamento da água e provocava o retorno para dentro da unidade.
O problema será incluído nas ações de manutenção, juntamente com os demais pontos identificados como prioritários.
Segurança é prioridade
A preocupação das famílias aumentou após as chuvas que atingiram Piracicaba e municípios da região nos últimos dias. Alguns responsáveis chegaram a optar por não levar os filhos às aulas diante do receio com as condições da unidade.
Com as novas intervenções, o objetivo da administração municipal é atuar nos pontos mais sensíveis da escola, reduzir os riscos provocados pelas chuvas e garantir maior segurança aos estudantes.
Enquanto as obras avançam, a transferência dos alunos para áreas mais afastadas do barranco deverá funcionar como uma medida preventiva para diminuir a exposição à região considerada de risco.