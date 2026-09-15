E se o próprio Rio Piracicaba escondesse um mistério? Essa é a proposta de “O Mistério do Rio”, espetáculo que mistura fantasia, lendas, cultura popular e elementos da história da cidade em uma aventura ambientada no futuro. A montagem estreia nesta quinta-feira (17), às 19h30, no Teatro SESI Piracicaba, com nova sessão na sexta-feira (18), no mesmo horário. As apresentações são gratuitas e têm classificação livre.
Na história, Nina desaparece após se aproximar do Antigo Rio e de uma estátua petrificada da Piracema. Durante a busca pela jovem, histórias antigas de Piracicaba começam a ser reveladas por meio de sonhos e canções, com a presença de uma misteriosa e assustadora Cobrona. Ambientada em uma Piracicaba do futuro, onde a natureza está desaparecendo, a trama usa a fantasia para abordar a relação da cidade com o meio ambiente. O Rio Piracicaba, a Piracema, lendas e saberes locais ajudam a construir o universo da montagem e aproximam o público do patrimônio cultural do município.
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O espetáculo é desenvolvido pela turma de teatro e encenação do Núcleo de Artes Cênicas do SESI Piracicaba, sob orientação da professora Débora Bovetto. A temporada integra o projeto Cena Livre e representa o resultado do processo de criação desenvolvido pelos alunos durante as aulas.
Além das apresentações no SESI, a montagem será levada a outros pontos de Piracicaba. No sábado (19), às 11h, haverá uma sessão no Teatro do Engenho, no Engenho Central. O horário foi alterado em relação à programação inicial, que previa a apresentação para as 14h. No domingo (20), às 11h, “O Mistério do Rio” será apresentado na entrada da Ponte Pênsil. Com sessões em diferentes espaços da cidade, a produção também amplia o acesso do público ao trabalho desenvolvido pelos alunos e leva a história para locais que fazem parte do imaginário piracicabano.
SERVIÇO
O espetáculo “O Mistério do Rio” tem classificação livre e entrada gratuita. As sessões no Teatro SESI Piracicaba serão nesta quinta-feira (17) e sexta-feira (18), às 19h30, com ingressos gratuitos retirados pela plataforma do SESI. No sábado (19), às 11h, haverá apresentação no Teatro do Engenho, no Engenho Central, com ingressos gratuitos no local. No domingo (20), às 11h, a montagem será apresentada na entrada da Ponte Pênsil, com entrada franca.