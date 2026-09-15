E se o próprio Rio Piracicaba escondesse um mistério? Essa é a proposta de “O Mistério do Rio”, espetáculo que mistura fantasia, lendas, cultura popular e elementos da história da cidade em uma aventura ambientada no futuro. A montagem estreia nesta quinta-feira (17), às 19h30, no Teatro SESI Piracicaba, com nova sessão na sexta-feira (18), no mesmo horário. As apresentações são gratuitas e têm classificação livre.

Na história, Nina desaparece após se aproximar do Antigo Rio e de uma estátua petrificada da Piracema. Durante a busca pela jovem, histórias antigas de Piracicaba começam a ser reveladas por meio de sonhos e canções, com a presença de uma misteriosa e assustadora Cobrona. Ambientada em uma Piracicaba do futuro, onde a natureza está desaparecendo, a trama usa a fantasia para abordar a relação da cidade com o meio ambiente. O Rio Piracicaba, a Piracema, lendas e saberes locais ajudam a construir o universo da montagem e aproximam o público do patrimônio cultural do município.