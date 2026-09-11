A produção integra a programação da 35ª Semana Cultural e as comemorações dos 125 anos da Esalq. A montagem é realizada pelo Coral Luiz de Queiroz e pelo Grupo de Danças Folclóricas da Esalq, sob direção geral da maestrina Cíntia Pinotti, e conta ainda com a direção teatral de Diogo Costa, formado pela Esalq e integrante dos Grupos Musicais da instituição.

Após 10 anos, o espetáculo “A Briga no Galinheiro” retorna à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba, com uma montagem que une música brasileira, teatro, dança e fantasia. As apresentações ocorrem nos dias 17, 18 e 19 de setembro, no Salão Nobre da instituição, com entrada gratuita.

Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, Cíntia explicou que a obra é uma fábula infantil em formato de colagem musical, o que permite que a montagem seja modificada ao longo do tempo de acordo com o repertório trabalhado pelos grupos. “A Briga no Galinheiro” já fez parte do repertório da Esalq em outras ocasiões e foi encomendada pelo Serviço de Cultura e Extensão Universitária para a programação deste ano. No palco, a história acompanha Dona Thereza, interpretada pela própria Cíntia, que se orgulha das aves, da horta e dos animais da vizinhança. A rotina, porém, muda quando um “gavião malvado” aparece no local, dando início à aventura que conduz a narrativa.

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A nova montagem promete um espetáculo visual e musical, com vozes de coral, dança, teatro, fantasias, cores e iluminação. “Será um espetáculo alegre e com música brasileira para coral, teatro, dança, fantasia – com muita cor e luz”, afirmou Cíntia ao Jornal de Piracicaba. A apresentação terá duração aproximada de 1h20 e será realizada no Salão Nobre, que conta com um novo sistema de som e iluminação.