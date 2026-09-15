15 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

Vídeo impactante: Motorista passou mal e ônibus causou estragos

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Dani Fernanda
Imagens de câmeras de segurança gravaram o acidente.
Imagens de câmeras de segurança gravaram o acidente.

  Um vídeo impressionante flagrou o momento em que um ônibus desgovernado causou um estrago enorme na Avenida Armando de Salles Oliveira, bem do lado do Terminal Central de Integração, na manhã desta terça-feira (15).

O acidente aconteceu por volta das 7h e por pouco não terminou em tragédia com várias mortes.

LEIA MAIS

Segundo a concessionária do transporte, o motorista teve um mal súbito ao volante e apagou. O ônibus, que por sorte voltava vazio para a garagem sem nenhum passageiro, ficou sem controle.

Nas imagens, o terror

A câmera mostra o coletivo descontrolado arrancando tudo que vê pela frente. Ele passa levando a fiação elétrica, sobe na calçada e bate no poste.

Pessoas que estavam na calçada foram atingidas. Uma mulher levou o maior susto da vida, se desequilibrou com o impacto e caiu no chão, ralando o joelho todo. Foi atendida na hora.

O barulho da batida foi tão alto que quem estava dentro do Terminal Central correu para ver.

Equipes da CPFL Paulista chegaram correndo para cortar a energia e evitar uma tragédia maior com choque elétrico.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários