Um vídeo impressionante flagrou o momento em que um ônibus desgovernado causou um estrago enorme na Avenida Armando de Salles Oliveira, bem do lado do Terminal Central de Integração, na manhã desta terça-feira (15).

O acidente aconteceu por volta das 7h e por pouco não terminou em tragédia com várias mortes.

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