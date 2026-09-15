Um vídeo impressionante flagrou o momento em que um ônibus desgovernado causou um estrago enorme na Avenida Armando de Salles Oliveira, bem do lado do Terminal Central de Integração, na manhã desta terça-feira (15).
O acidente aconteceu por volta das 7h e por pouco não terminou em tragédia com várias mortes.
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Segundo a concessionária do transporte, o motorista teve um mal súbito ao volante e apagou. O ônibus, que por sorte voltava vazio para a garagem sem nenhum passageiro, ficou sem controle.
Nas imagens, o terror
A câmera mostra o coletivo descontrolado arrancando tudo que vê pela frente. Ele passa levando a fiação elétrica, sobe na calçada e bate no poste.
Pessoas que estavam na calçada foram atingidas. Uma mulher levou o maior susto da vida, se desequilibrou com o impacto e caiu no chão, ralando o joelho todo. Foi atendida na hora.
O barulho da batida foi tão alto que quem estava dentro do Terminal Central correu para ver.
Equipes da CPFL Paulista chegaram correndo para cortar a energia e evitar uma tragédia maior com choque elétrico.