A região de Piracicaba permanece em atenção nesta segunda-feira (14) diante da previsão de chuva forte, ventos intensos e possibilidade de ocorrências relacionadas ao mau tempo. O Estado de São Paulo segue sob alerta para tempestades, com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de granizo em diferentes áreas.

VEJA MAIS :

A instabilidade ocorre após dias de chuvas no Estado, que deixaram o solo encharcado e aumentaram o risco de alagamentos, quedas de árvores e outros transtornos. Na região de Piracicaba, o cenário também exige atenção devido à elevação do nível de rios e aos impactos registrados em municípios próximos.