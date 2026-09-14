A região de Piracicaba permanece em atenção nesta segunda-feira (14) diante da previsão de chuva forte, ventos intensos e possibilidade de ocorrências relacionadas ao mau tempo. O Estado de São Paulo segue sob alerta para tempestades, com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de granizo em diferentes áreas.
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A instabilidade ocorre após dias de chuvas no Estado, que deixaram o solo encharcado e aumentaram o risco de alagamentos, quedas de árvores e outros transtornos. Na região de Piracicaba, o cenário também exige atenção devido à elevação do nível de rios e aos impactos registrados em municípios próximos.
ALERTA
A previsão indica possibilidade de chuva entre 30 e 100 milímetros, além de ventos que podem chegar a 100 km/h em áreas do Estado. Também há risco de granizo, alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
A situação exige atenção principalmente em áreas próximas a rios, córregos e regiões sujeitas a alagamentos. A população deve acompanhar os avisos emitidos pelos órgãos oficiais e evitar deslocamentos desnecessários durante períodos de chuva intensa.
ORIENTAÇÕES
Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não permanecer ou se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é orientado não estacionar veículos próximos a árvores, torres de transmissão e placas de propaganda.
A Defesa Civil recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Se possível, aparelhos elétricos e o quadro geral de energia devem ser desligados durante situações de maior risco.
Em caso de enxurrada, documentos e objetos de valor devem ser colocados em sacos plásticos para evitar danos. Se houver confirmação de uma situação de grande perigo, a orientação é procurar abrigo e evitar permanecer ao ar livre.
TELEFONES DE EMERGÊNCIA
Em caso de necessidade, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.
A recomendação é que os moradores permaneçam atentos às condições meteorológicas ao longo do dia e sigam as orientações das autoridades em caso de agravamento da situação.