O empresário Rubens Ometto, controlador do Grupo Cosan, destinou cerca de R$ 2,7 milhões a candidatos e diretórios partidários nas eleições de 2026. Os recursos foram distribuídos entre diferentes estados e partidos e incluem campanhas para deputado estadual e deputado federal. Os registros estão disponíveis na prestação de contas da Justiça Eleitoral.
Ometto aparece entre os maiores doadores pessoas físicas desta eleição. Entre os maiores repasses estão R$ 1 milhão para o diretório nacional do MDB e R$ 300 mil para o diretório estadual do PL no Tocantins. O empresário também direcionou recursos a candidatos de legendas como PT, PSD, Republicanos, PP, PSDB e Democrata, ampliando a presença de suas doações em diferentes regiões do país.
Entre os políticos que receberam recursos estão João Junior, Antonio Carlos Rodrigues, Carlos Alberto Rolim Zarattini e João Ribeiro Barroso Filho, com R$ 200 mil cada, segundo os registros apresentados no levantamento. José Eduardo Botelho recebeu R$ 150 mil, enquanto Onyx Lorenzoni, Thiago Virgilio, Hugo Leal, Silvio Costa Filho, Jéssica Riva e George Hato aparecem com repasses de R$ 100 mil. Capitão Alden recebeu R$ 50 mil. As prestações de contas podem ser atualizadas durante o processo eleitoral.
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Outros ricaços também doaram
Além de Ometto, Luciano Hang, fundador da Havan, também fez novos repasses para candidatos ao Legislativo. O empresário destinou R$ 50 mil a Carlos Amastha, candidato a deputado estadual pelo Podemos no Tocantins. Amastha, que já foi prefeito de Palmas e vereador da cidade, declarou patrimônio de R$ 14,43 milhões. Na atualização consultada, sua campanha havia registrado R$ 289,1 mil em receitas, sendo R$ 244 mil provenientes de pessoas físicas.
A contribuição para Amastha não foi a primeira de Hang nas eleições de 2026. Antes desse repasse, o empresário já havia destinado recursos a candidatos de Santa Catarina, incluindo João Martins, do PSD, e Ricardo Oliveira, do NOVO, para deputado federal, além de André Batisti, do PL, para deputado estadual. Com a nova doação, Hang chegou a R$ 250 mil destinados a campanhas neste ano. Segundo a Forbes, sua fortuna é estimada em R$ 12,6 bilhões.
Outro empresário que aparece nos registros é Jayme Garfinkel, controlador da Porto. Ele doou R$ 50 mil a Jaime Elias Verruck, candidato a deputado federal pelo Republicanos em Mato Grosso do Sul. Economista e estreante em eleições, Verruck declarou patrimônio de R$ 2,08 milhões e havia registrado R$ 1,92 milhão em receitas. Garfinkel também já havia contribuído para Alessandro Vieira, candidato ao Senado por Pernambuco pelo MDB, e Leandro de Lima Lira, candidato a deputado federal por São Paulo pelo PSB. Com o novo repasse, o empresário soma R$ 100 mil em doações eleitorais em 2026.