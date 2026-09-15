O empresário Rubens Ometto, controlador do Grupo Cosan, destinou cerca de R$ 2,7 milhões a candidatos e diretórios partidários nas eleições de 2026. Os recursos foram distribuídos entre diferentes estados e partidos e incluem campanhas para deputado estadual e deputado federal. Os registros estão disponíveis na prestação de contas da Justiça Eleitoral.

Ometto aparece entre os maiores doadores pessoas físicas desta eleição. Entre os maiores repasses estão R$ 1 milhão para o diretório nacional do MDB e R$ 300 mil para o diretório estadual do PL no Tocantins. O empresário também direcionou recursos a candidatos de legendas como PT, PSD, Republicanos, PP, PSDB e Democrata, ampliando a presença de suas doações em diferentes regiões do país.

Entre os políticos que receberam recursos estão João Junior, Antonio Carlos Rodrigues, Carlos Alberto Rolim Zarattini e João Ribeiro Barroso Filho, com R$ 200 mil cada, segundo os registros apresentados no levantamento. José Eduardo Botelho recebeu R$ 150 mil, enquanto Onyx Lorenzoni, Thiago Virgilio, Hugo Leal, Silvio Costa Filho, Jéssica Riva e George Hato aparecem com repasses de R$ 100 mil. Capitão Alden recebeu R$ 50 mil. As prestações de contas podem ser atualizadas durante o processo eleitoral.