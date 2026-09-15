O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat), órgão do Governo do Estado de São Paulo, aprovou nesta segunda-feira (14) o tombamento de três imóveis que integram o Complexo Beira Rio, em Piracicaba (SP).

A decisão envolve a Companhia Industrial e Agrícola Boyes, conhecida como Fábrica Boyes, o Palacete Luiz de Queiroz, também chamado de Palacete Boyes, e o Museu da Água.

A votação do conselho terminou com 20 votos favoráveis e dois contrários. Não houve abstenções.