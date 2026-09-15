Quem já observou um grupo de capivaras provavelmente percebeu que os animais não ficam completamente em silêncio. Elas podem emitir diferentes sons e utilizam vocalizações para interagir entre si.

Por trás da aparência silenciosa existe um sistema de comunicação mais complexo do que muita gente imagina.

Pesquisadores já identificaram diferentes tipos de vocalização produzidos pela espécie Hydrochoerus hydrochaeris. Um estudo publicado na revista científica Ethology analisou mais de 2 mil vocalizações de capivaras e identificou sete tipos de chamados.