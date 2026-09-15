Encontrar uma oportunidade de trabalho pela internet pode parecer uma chance de mudar de vida, mas criminosos estão usando falsas vagas para chegar a dados pessoais, imagens do rosto e até contas bancárias das vítimas. O golpe ganhou uma nova dimensão com processos seletivos falsos que imitam entrevistas reais e utilizam a busca por emprego como porta de entrada para fraudes.

Entrevista que termina em coleta de dados

Um caso investigado recentemente pela Polícia Civil de Pernambuco mostra como a estratégia pode funcionar. Segundo a investigação, candidatos eram atraídos por ofertas de trabalho aparentemente legítimas e chamados para entrevistas presenciais em espaços alugados pelos criminosos. Durante o processo, as vítimas eram orientadas a preencher formulários e fornecer uma selfie.

A justificativa apresentada pelos golpistas era de que a fotografia fazia parte de uma etapa de identificação. Na realidade, segundo a investigação, a imagem poderia ser utilizada em tentativas de acesso a contas bancárias que utilizam reconhecimento facial. O prejuízo investigado ultrapassou R$ 500 mil e uma das vítimas perdeu R$ 120 mil.

Como o golpe chega ao candidato