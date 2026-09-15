Tiveram início, na última semana, os serviços de terraplenagem em um trecho final da avenida Cruzeiro do Sul, no bairro Nova Piracicaba, em Piracicaba. A área, próxima à rampa utilizada para a descida de embarcações ao rio Piracicaba, está sendo preparada para receber piso intertravado.
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De acordo com a Prefeitura, a intervenção tem como objetivo deixar o local mais adequado para o acesso, estacionamento e movimentação de barcos, com mais segurança. Os trabalhos fazem parte da revitalização do Parque Linear da avenida Cruzeiro do Sul.
Revitalização
A obra é realizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, e prevê melhorias voltadas à segurança e à acessibilidade dos frequentadores.
A ciclovia da avenida possui cerca de 3 quilômetros de extensão. Os serviços de revitalização começaram em março deste ano e já incluíram a implantação de faixas elevadas para travessia de pedestres entre a calçada e a ciclovia, além de hidrojateamento, retirada de trechos danificados, reconstrução e concretagem de áreas afetadas.
Também está prevista a instalação de suportes para fixação de bicicletas em pontos específicos da ciclovia.
Investimento
A revitalização do Parque Linear é realizada por meio de um convênio de R$ 854 mil, firmado em 2025 entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo.
Os recursos são provenientes do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), ligado à Secretaria da Justiça e Cidadania. O fundo financia projetos relacionados à reparação de danos coletivos e apoia ações de preservação ambiental e de bens paisagísticos, turísticos, histórico-culturais e estéticos.