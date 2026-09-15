Tiveram início, na última semana, os serviços de terraplenagem em um trecho final da avenida Cruzeiro do Sul, no bairro Nova Piracicaba, em Piracicaba. A área, próxima à rampa utilizada para a descida de embarcações ao rio Piracicaba, está sendo preparada para receber piso intertravado.

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De acordo com a Prefeitura, a intervenção tem como objetivo deixar o local mais adequado para o acesso, estacionamento e movimentação de barcos, com mais segurança. Os trabalhos fazem parte da revitalização do Parque Linear da avenida Cruzeiro do Sul.