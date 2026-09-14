O Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou a manutenção de 80% do efetivo dos Correios durante a greve dos trabalhadores da estatal. A decisão foi tomada no sábado (12) pelo presidente do tribunal, ministro Vieira de Mello Filho, após recurso apresentado pelos Correios para garantir o funcionamento mínimo dos serviços.

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Segundo o ministro, os serviços prestados pelos Correios são essenciais e a paralisação pode gerar impactos para a sociedade, especialmente durante o período eleitoral de 2026, cuja campanha já está em andamento.