Uma capivara que estava em situação de vulnerabilidade na região da Nova Piracicaba, em Piracicaba, foi resgatada após três dias de mobilização de moradores e entidades em busca de atendimento para o animal.

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Segundo Cristiane Filletti, da Sociedade Piracicabana de Proteção aos Animais (SPPA), moradores perceberam que a capivara precisava de cuidados e começaram a procurar ajuda. No entanto, a dificuldade para encontrar atendimento especializado fez com que o animal permanecesse no local por três dias até que o resgate fosse viabilizado.