Uma capivara que estava em situação de vulnerabilidade na região da Nova Piracicaba, em Piracicaba, foi resgatada após três dias de mobilização de moradores e entidades em busca de atendimento para o animal.
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Segundo Cristiane Filletti, da Sociedade Piracicabana de Proteção aos Animais (SPPA), moradores perceberam que a capivara precisava de cuidados e começaram a procurar ajuda. No entanto, a dificuldade para encontrar atendimento especializado fez com que o animal permanecesse no local por três dias até que o resgate fosse viabilizado.
Resgate
A retirada da capivara foi realizada pela Mata Ciliar, organização que atua na proteção, recuperação e conservação da fauna silvestre. Após a mobilização, o animal foi encaminhado para receber avaliação e os cuidados necessários.
Durante os dias em que permaneceu no local, a situação chamou a atenção de moradores da região, que acompanharam o caso e buscaram alternativas para garantir que a capivara recebesse assistência.
Próximos cuidados
Com o resgate, a expectativa é de que o animal passe por avaliação veterinária e receba o tratamento adequado, de acordo com seu estado de saúde.
A destinação da capivara deverá ser definida posteriormente, conforme a avaliação das condições do animal e os critérios adotados para a fauna silvestre.