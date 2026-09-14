Poucos animais chamam tanta atenção quanto uma capivara acompanhada de seus filhotes. O que muita gente não sabe é que os pequenos nascem muito mais desenvolvidos do que os filhotes de diversos outros mamíferos.

A gestação da capivara dura aproximadamente cinco meses. Depois desse período, a fêmea pode dar à luz uma ninhada de dois a oito filhotes, embora o número médio varie conforme a população e as condições ambientais.

O Brasília Ambiental registra média de cinco filhotes e informa que as ninhadas podem variar de dois a oito.