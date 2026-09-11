A esterilização das capivaras que vivem no Parque da Rua do Porto, em Piracicaba, ainda não começou, mas avançou para a etapa de licenciamento ambiental. A medida pretende controlar a reprodução dos animais no local e, a longo prazo, contribuir para interromper o ciclo de transmissão da febre maculosa.

A empresa responsável pelo serviço prepara o plano de trabalho que será encaminhado à Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo). O documento deverá detalhar como serão realizadas a captura, a esterilização e a soltura das capivaras. O órgão ambiental poderá aprovar a proposta ou pedir alterações antes da autorização para o início do manejo.

Depois da licença, a primeira ação prevista será a ceva, procedimento utilizado para habituar os animais a se alimentarem em pontos determinados. Inicialmente, deverão ser instalados dois pontos no parque, com oferta de milho ou cana-de-açúcar. As estruturas para a captura múltipla das capivaras também ficarão nesses locais.