15 de setembro de 2026
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Golpe altera QR Code do Pix e desvia dinheiro em compras online

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Procon-SP alerta para golpe que altera QR Code e código
Procon-SP alerta para golpe que altera QR Code e código "copia e cola" do Pix em compras online. Consumidores devem conferir o nome e o CNPJ do destinatário antes de confirmar o pagamento.

Uma nova modalidade de golpe está sendo aplicada em compras pela internet e pode fazer com que o dinheiro pago pelo consumidor seja desviado para contas de criminosos. O alerta foi feito pelo Procon-SP após a identificação de fraudes que alteram o QR Code do Pix apresentado nas páginas de pagamento de lojas virtuais.

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A adulteração também pode ocorrer na opção de pagamento por “copia e cola”. Dessa forma, o consumidor pode acreditar que está realizando o pagamento normalmente, mas o valor acaba sendo direcionado a um destinatário diferente da loja onde a compra foi feita.

Confira os dados antes de pagar

Segundo o Procon-SP, não basta verificar apenas o valor da compra antes de confirmar a operação. O consumidor deve conferir, no aplicativo do banco, os dados do destinatário que receberá o Pix.

É necessário verificar se o nome e o CNPJ correspondem à empresa onde a compra foi realizada. Quando o pagamento é processado por uma instituição de meio de pagamento, os dados devem ser compatíveis com a empresa ou instituição indicada durante a transação.

Caso apareça um nome desconhecido ou que não tenha relação com a loja ou com a instituição responsável pelo pagamento, a orientação é não concluir a operação.

A conferência dos dados exibidos pelo banco pode ajudar a identificar uma possível alteração do QR Code ou do código Pix “copia e cola” antes que o dinheiro seja enviado.

Caiu no golpe? Saiba o que fazer

Se o consumidor perceber que realizou um Pix para um destinatário diferente daquele relacionado à compra, a recomendação é entrar imediatamente em contato com o banco ou instituição de pagamento.

É preciso informar que a transação ocorreu em razão de um golpe e solicitar a contestação do pagamento e a devolução do dinheiro por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED 2.0).

O caso também deve ser comunicado à loja onde a compra foi realizada. O consumidor deve guardar comprovantes, registros da operação e todas as conversas ou contatos feitos com a loja e com a instituição financeira.

Prazo para solicitar o MED foi ampliado

De acordo com o Procon-SP, o Banco Central ampliou recentemente os prazos para utilização do MED. O período passou de 30 para 80 dias, tanto para o consumidor quanto para o lojista, após o recebimento ou envio da transação equivocada.

Apesar da ampliação do prazo, a orientação é não esperar: ao identificar uma fraude, o consumidor deve procurar imediatamente o banco para aumentar as chances de recuperação dos valores.

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