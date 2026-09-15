Uma nova modalidade de golpe está sendo aplicada em compras pela internet e pode fazer com que o dinheiro pago pelo consumidor seja desviado para contas de criminosos. O alerta foi feito pelo Procon-SP após a identificação de fraudes que alteram o QR Code do Pix apresentado nas páginas de pagamento de lojas virtuais.

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A adulteração também pode ocorrer na opção de pagamento por “copia e cola”. Dessa forma, o consumidor pode acreditar que está realizando o pagamento normalmente, mas o valor acaba sendo direcionado a um destinatário diferente da loja onde a compra foi feita.