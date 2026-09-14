Idosos com 85 anos ou mais já podem receber a vacina pneumocócica 20-valente, conhecida como Pneumo 20, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A ampliação da vacinação começou neste mês, após o Ministério da Saúde iniciar a distribuição das doses para o público.
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A meta do governo federal é vacinar pelo menos 90% das pessoas que fazem parte do público-alvo.
A Pneumo 20 protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, responsável por infecções como pneumonia e meningite. Em pessoas idosas, essas doenças podem apresentar maior gravidade devido ao processo natural de envelhecimento do sistema imunológico.
Risco maior entre idosos
Dados do Ministério da Saúde mostram a dimensão do impacto da pneumonia entre a população mais velha. Em 2025, a taxa de hospitalizações pela doença entre pessoas com mais de 80 anos foi de 2.902,7 casos por 100 mil habitantes.
No mesmo período, a taxa de mortalidade chegou a 743,1 óbitos por 100 mil habitantes.
A vacinação é uma das medidas de prevenção contra as formas graves das infecções provocadas pelo pneumococo.
Vacina também está no calendário infantil
A ampliação para os idosos ocorre após a Pneumo 20 ter sido incorporada, em junho deste ano, ao Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de 5 anos.
Desde a inclusão, mais de 1 milhão de crianças já receberam o imunizante pelo SUS.
Como receber a vacina
Para ser vacinado, o idoso com 85 anos ou mais deve apresentar documento de identidade que comprove a idade.
Não é necessária prescrição médica para receber a dose. A orientação é procurar uma unidade de vacinação do SUS e verificar a disponibilidade do imunizante.
A medida faz parte das ações de ampliação da proteção contra doenças pneumocócicas entre grupos considerados mais vulneráveis às complicações dessas infecções.