Idosos com 85 anos ou mais já podem receber a vacina pneumocócica 20-valente, conhecida como Pneumo 20, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A ampliação da vacinação começou neste mês, após o Ministério da Saúde iniciar a distribuição das doses para o público.

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A meta do governo federal é vacinar pelo menos 90% das pessoas que fazem parte do público-alvo.