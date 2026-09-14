14 de setembro de 2026
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PROTEÇÃO À MULHER

Palestra orienta sobre violência contra a mulher e feminicídio

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Encontro vai abordar os sinais de relacionamentos abusivos e os caminhos para prevenir situações de violência contra a mulher.
Encontro vai abordar os sinais de relacionamentos abusivos e os caminhos para prevenir situações de violência contra a mulher.

A prevenção da violência contra a mulher será tema da palestra “Entender para Proteger: Aspectos Jurídicos e Emocionais na Prevenção do Feminicídio”, que será realizada no dia 17 de setembro, no Simespi, em Piracicaba. O encontro reunirá a advogada Dra. Lígia Fernanda Marques e o psicanalista Dr. Júnior Ometto para discutir o feminicídio, os relacionamentos abusivos e os sinais que podem anteceder situações de violência.

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A proposta é ampliar o acesso à informação e orientar o público sobre como identificar comportamentos abusivos, compreender os direitos das mulheres e buscar ajuda diante de situações de violência.

Orientação Jurídica

Especialista em direito do trabalho e direito civil, professora universitária, palestrante e mentora jurídica, Dra. Lígia Fernanda Marques será responsável pela abordagem jurídica do encontro.

Durante a palestra, serão discutidos aspectos relacionados à violência contra a mulher e ao feminicídio, incluindo medidas de prevenção, direitos das vítimas e caminhos que podem ser buscados por mulheres que estejam passando por situações de violência ou por pessoas que acompanham esses casos.

O diferencial dessa Palestra é que serão apresentados casos reais para aproximar o público de situações que fazem parte da realidade de muitas mulheres e reforçar a importância de conhecer os próprios direitos.

Orientação Psíquica e Emocional 

A abordagem psíquica/emocional ficará por conta do Dr. Júnior Ometto, psicanalista, professor universitário, consultor organizacional e de pessoas, escritor e especialista em desenvolvimento pessoal, profissional e inteligência emocional.

Serão abordados sinais que podem indicar um relacionamento abusivo e comportamentos que, muitas vezes, acabam sendo naturalizados dentro das relações e como se libertar disso.

Entre os exemplos estão controle, ameaças, humilhações, isolamento e manipulação. A proposta é mostrar que a violência não começa necessariamente com uma agressão física e que diferentes formas de abuso podem evoluir para situações mais graves.

Também serão discutidos os impactos emocionais provocados pela violência e a importância de buscar apoio para compreender a situação e encontrar caminhos para romper ciclos abusivos.

Evento terá entrada gratuita

A palestra será aberta ao público e terá entrada gratuita. Para participar, será solicitada a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que funcionará como ingresso solidário.

A recepção será realizada a partir das 18h30, com início da palestra previsto para as 19h. O encerramento está programado para as 20h.

Serviço

Evento: "Entender para Proteger: Aspectos Jurídicos e Emocionais na Prevenção do Feminicídio"
Data: 17 de setembro
Recepção: 18h30
Palestra: das 19h às 20h
Local: Simespi - Rua Samuel Neves, 1601 – Cidade Jardim
Entrada: 1 quilo de alimento não perecível
Inscrições pelo telefone/whatsapp: (19) 3417-8600

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