A prevenção da violência contra a mulher será tema da palestra “Entender para Proteger: Aspectos Jurídicos e Emocionais na Prevenção do Feminicídio”, que será realizada no dia 17 de setembro, no Simespi, em Piracicaba. O encontro reunirá a advogada Dra. Lígia Fernanda Marques e o psicanalista Dr. Júnior Ometto para discutir o feminicídio, os relacionamentos abusivos e os sinais que podem anteceder situações de violência.

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A proposta é ampliar o acesso à informação e orientar o público sobre como identificar comportamentos abusivos, compreender os direitos das mulheres e buscar ajuda diante de situações de violência.