A Lua pode se tornar um novo laboratório para uma das perguntas mais antigas da humanidade: estamos sozinhos no Universo? Um estudo liderado pelo cientista planetário Lewis Pinault, afiliado ao SETI Institute, propõe procurar no solo lunar partículas microscópicas que poderiam ter sido produzidas por antigas civilizações tecnológicas. A pesquisa não encontrou nenhum vestígio extraterrestre, mas apresenta um método considerado cientificamente testável para procurar esse tipo de evidência.

A ideia parte de uma característica peculiar do ambiente lunar. Sem atmosfera, água corrente ou atividade geológica semelhante à da Terra, a superfície da Lua consegue preservar materiais que chegam do espaço por períodos extremamente longos. Segundo os pesquisadores, partículas vindas de outras regiões da galáxia poderiam ter alcançado o Sistema Solar e ficado incorporadas ao regolito ao longo de bilhões de anos.

O estudo, disponibilizado como preprint em junho e atualmente submetido ao International Journal of Astrobiology, amplia o conceito de tecnossinal. Em vez de procurar somente transmissões de rádio, lasers ou outros sinais produzidos por uma civilização que ainda esteja ativa, os pesquisadores consideram a possibilidade de encontrar restos físicos de tecnologias muito antigas.