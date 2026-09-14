A fusão entre Petz e Cobasi começa a ganhar novos contornos com o avanço da integração das operações. Juntas, as empresas formaram um grupo com aproximadamente 520 lojas, 15 mil funcionários e presença em 124 municípios. A estratégia para os próximos anos combina ganhos de eficiência, abertura de novas unidades e expansão de serviços voltados à saúde animal.

O diretor-presidente do grupo, Paulo Urbano Nassar, avalia que a união das empresas cria condições para aproveitar a escala da operação. Entre os pontos que estão sendo trabalhados estão a unificação de sistemas, a reorganização logística, a estratégia de expansão e as negociações com fornecedores. Cerca de 90% das renegociações comerciais já haviam sido concluídas, com expectativa de que os primeiros ganhos financeiros apareçam a partir do terceiro trimestre de 2026.