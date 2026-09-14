A fusão entre Petz e Cobasi começa a ganhar novos contornos com o avanço da integração das operações. Juntas, as empresas formaram um grupo com aproximadamente 520 lojas, 15 mil funcionários e presença em 124 municípios. A estratégia para os próximos anos combina ganhos de eficiência, abertura de novas unidades e expansão de serviços voltados à saúde animal.
O diretor-presidente do grupo, Paulo Urbano Nassar, avalia que a união das empresas cria condições para aproveitar a escala da operação. Entre os pontos que estão sendo trabalhados estão a unificação de sistemas, a reorganização logística, a estratégia de expansão e as negociações com fornecedores. Cerca de 90% das renegociações comerciais já haviam sido concluídas, com expectativa de que os primeiros ganhos financeiros apareçam a partir do terceiro trimestre de 2026.
A integração também envolve os canais digitais. Atualmente, aproximadamente 40% das vendas são realizadas por meios digitais e mais de 95% dos pedidos do comércio eletrônico são atendidos diretamente pela rede de lojas. Na avaliação da companhia, essa estrutura permite utilizar as unidades físicas não apenas como pontos de venda, mas também como parte da operação de distribuição dos pedidos.
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Novas lojas e saúde animal
A expansão física continua entre os planos do grupo. O pipeline apresentado pela companhia prevê cerca de cem novos pontos de venda nos próximos anos, enquanto a empresa também pretende ampliar a presença em serviços veterinários. A área de saúde animal é considerada uma das principais oportunidades de crescimento, com clínicas, centros de estética, hospitais e o plano de saúde pet Seres entre os serviços já oferecidos.
As marcas próprias também fazem parte da estratégia de crescimento. A combinação dos portfólios de Petz e Cobasi amplia a possibilidade de trabalhar produtos exclusivos e aumentar a participação dessas linhas nas vendas. A companhia também busca aproveitar a escala da nova operação para melhorar negociações comerciais e ampliar a eficiência da cadeia de abastecimento.
Apesar do avanço da integração, a união das equipes é tratada como um dos principais pontos de atenção. A companhia precisa conciliar estruturas e formas de trabalho que foram desenvolvidas separadamente durante décadas. Para o grupo, a consolidação das operações deve permitir crescimento em diferentes frentes, combinando novas lojas, serviços, produtos próprios e vendas digitais.