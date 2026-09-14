A Hyundai confirmou nesta segunda-feira (14) o nome Bayon para seu novo SUV compacto destinado, inicialmente, ao mercado indiano. A apresentação coloca o modelo no radar do mercado brasileiro, especialmente de Piracicaba, onde a montadora mantém sua fábrica. Apesar das especulações sobre uma possível produção local, a Hyundai informou ao Jornal de Piracicaba que ainda não tem informações a declarar sobre o veículo para o mercado brasileiro.
O anúncio feito na Índia ainda não revelou todos os detalhes do novo SUV. A fabricante apresentou o nome Bayon e indicou que mais informações sobre o modelo serão divulgadas posteriormente. O veículo deverá ocupar uma posição abaixo do Creta no mercado indiano e amplia a presença da Hyundai no segmento de utilitários esportivos compactos.
VEJA MAIS:
- Hyundai vai produzir Creta híbrido flex em Piracicaba
- Emmy 2026: veja onde assistir à premiação ao vivo
- Piracicaba tem vagas de emprego com salários de até R$ 4,5 mil
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A ligação com Piracicaba vem de uma movimentação anterior da própria Hyundai. Em março, a montadora confirmou que a fábrica instalada na cidade receberia um terceiro modelo, além dos veículos já produzidos na unidade. Naquele momento, porém, a empresa não revelou qual seria o automóvel escolhido. Desde então, publicações especializadas passaram a apontar o Bayon como uma possibilidade para a produção nacional.
A expectativa ganhou força porque protótipos relacionados ao projeto foram vistos em testes no Brasil. Reportagens especializadas apontam que o SUV poderá ocupar, no mercado nacional, uma faixa entre o i20 e o Creta, entrando em uma categoria que reúne modelos como Volkswagen Tera, Jeep Avenger, Fiat Pulse e Renault Kardian.