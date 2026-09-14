A Hyundai confirmou nesta segunda-feira (14) o nome Bayon para seu novo SUV compacto destinado, inicialmente, ao mercado indiano. A apresentação coloca o modelo no radar do mercado brasileiro, especialmente de Piracicaba, onde a montadora mantém sua fábrica. Apesar das especulações sobre uma possível produção local, a Hyundai informou ao Jornal de Piracicaba que ainda não tem informações a declarar sobre o veículo para o mercado brasileiro.

O anúncio feito na Índia ainda não revelou todos os detalhes do novo SUV. A fabricante apresentou o nome Bayon e indicou que mais informações sobre o modelo serão divulgadas posteriormente. O veículo deverá ocupar uma posição abaixo do Creta no mercado indiano e amplia a presença da Hyundai no segmento de utilitários esportivos compactos.

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