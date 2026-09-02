A Hyundai prepara uma mudança importante para o Creta no Brasil. A terceira geração do SUV será produzida na fábrica de Piracicaba (SP) a partir de 2028 e terá, entre as principais novidades, uma configuração híbrida plena flex. Com isso, o modelo deverá inaugurar a produção nacional de veículos híbridos da marca e assumir papel estratégico na eletrificação da fabricante no país.
A tecnologia escolhida será diferente da solução híbrida leve que começa a ganhar espaço entre outras montadoras. O Creta deverá utilizar um sistema HEV de alta tensão, capaz de combinar o motor a combustão com propulsores elétricos para movimentar o veículo. Em configurações destinadas a outros mercados, a arquitetura utiliza um 1.6 turbo de quatro cilindros associado a dois motores elétricos, chegando a até 245 cv de potência combinada.
No Brasil, o novo SUV será desenvolvido sobre a plataforma K3, utilizada também pelos futuros i20 e Bayon, e fará parte de um projeto global compartilhado com o Kona. Apesar da relação entre os modelos, a estratégia prevê a manutenção do nome Creta no mercado brasileiro. A estreia nacional é esperada para o primeiro semestre de 2028, enquanto a apresentação global da nova geração deverá ocorrer em 2027.
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SUV maior e mais tecnológico
A nova geração também deverá alterar as proporções do Creta. A expectativa é que o SUV se aproxime dos 4,40 metros de comprimento, aumentando a distância em relação aos utilitários compactos e colocando o modelo mais próximo do porte de veículos como o Jeep Compass. Essa mudança também abre espaço para que o Bayon assuma uma posição mais clara entre os SUVs menores vendidos no país.
O conjunto mecânico brasileiro deverá incluir versões exclusivamente flex, além das opções híbridas. O motor 1.0 turbo de três cilindros, atualmente associado às configurações de entrada previstas para a linha, tende a ficar restrito ao i20 e ao Bayon. No Creta, o 1.6 TGDi flex deverá ocupar esse espaço, enquanto a versão híbrida acrescentará assistência elétrica ao conjunto e ampliará as possibilidades de eficiência e desempenho.
A transformação não ficará limitada à motorização. O novo Creta também poderá ser o primeiro automóvel nacional da Hyundai equipado com o sistema operacional Pleos, acompanhado de uma central multimídia de nova geração e do assistente de voz Gleo, baseado em inteligência artificial. A combinação de maior porte, eletrificação e recursos digitais deve marcar uma nova fase do SUV no mercado brasileiro a partir de 2028.