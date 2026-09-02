A Hyundai prepara uma mudança importante para o Creta no Brasil. A terceira geração do SUV será produzida na fábrica de Piracicaba (SP) a partir de 2028 e terá, entre as principais novidades, uma configuração híbrida plena flex. Com isso, o modelo deverá inaugurar a produção nacional de veículos híbridos da marca e assumir papel estratégico na eletrificação da fabricante no país.

A tecnologia escolhida será diferente da solução híbrida leve que começa a ganhar espaço entre outras montadoras. O Creta deverá utilizar um sistema HEV de alta tensão, capaz de combinar o motor a combustão com propulsores elétricos para movimentar o veículo. Em configurações destinadas a outros mercados, a arquitetura utiliza um 1.6 turbo de quatro cilindros associado a dois motores elétricos, chegando a até 245 cv de potência combinada.

No Brasil, o novo SUV será desenvolvido sobre a plataforma K3, utilizada também pelos futuros i20 e Bayon, e fará parte de um projeto global compartilhado com o Kona. Apesar da relação entre os modelos, a estratégia prevê a manutenção do nome Creta no mercado brasileiro. A estreia nacional é esperada para o primeiro semestre de 2028, enquanto a apresentação global da nova geração deverá ocorrer em 2027.