14 de setembro de 2026
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Emmy 2026: veja onde assistir à premiação ao vivo

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 5 min
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Reprodução
The Pitt chega ao Emmy 2026 como um dos grandes destaques da noite, com 25 indicações e forte presença na disputa pelas principais categorias de drama.
The Pitt chega ao Emmy 2026 como um dos grandes destaques da noite, com 25 indicações e forte presença na disputa pelas principais categorias de drama.

A 78ª edição do Emmy Awards acontece nesta segunda-feira (14), em Los Angeles, reunindo produções, atores, atrizes e profissionais que se destacaram na televisão e no streaming. No Brasil, a cobertura começa às 20h30, enquanto a cerimônia principal está marcada para as 21h, no horário de Brasília. A transmissão será feita pela TNT e pela HBO Max, com o pré-show também disponível no canal da TNT Brasil no YouTube.

O evento será realizado no Peacock Theater e terá apresentação de Mariska Hargitay, conhecida por interpretar Olivia Benson em Law & Order: SVU. Entre os destaques da edição estão The Pitt, que lidera entre os dramas com 25 indicações, e Hacks, que estabeleceu o recorde de nomeações para uma comédia em uma única temporada, com 24.

A premiação principal ocorre depois de duas noites do Creative Arts Emmy, realizadas em 5 e 6 de setembro e dedicadas a diversas categorias técnicas, artísticas e de produção. Assim, a cerimônia desta segunda concentra as categorias de maior destaque para o público, incluindo séries dramáticas, comédias, produções limitadas, atuação, direção e roteiro.

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Veja a lista de indicados

Melhor Série Dramática

  • A Diplomata
  • A Idade Dourada
  • O Cavaleiro dos Sete Reinos
  • Paradise
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Slow Horses
  • Seus Amigos e Vizinhos

Melhor Telefilme

  • Chefes de Estado
  • Miss You, Love You
  • De Férias Com Você
  • Criaturas Extraordinariamente Brilhantes
  • Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma

Melhor Série Cômica

  • Abbott Elementary
  • O Urso
  • Hacks
  • Margo Está em Apuros
  • Ninguém Quer
  • Only Murders in the Building
  • Falando a Real
  • Widow's Bay

Melhor Série Limitada ou Antologia

  • All Her Fault
  • O Monstro em Mim
  • Treta
  • DTF St. Louis
  • História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette

Melhor Ator em Série Dramática

  • Sterling K. Brown — Paradise
  • Gary Oldman — Slow Horses
  • Mark Ruffalo — Task: Unidade Especial
  • Rufus Sewell — A Diplomata
  • Noah Wyle — The Pitt

Melhor Atriz em Série Dramática

  • Carrie Coon — A Idade Dourada
  • Chase Infiniti — Os Testamentos: Das Filhas de Gilead
  • Keri Russell — A Diplomata
  • Rhea Seehorn — Pluribus
  • Zendaya — Euphoria

Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática

  • Patrick Ball — The Pitt
  • Billy Crudup — The Morning Show
  • Shawn Hatosy — The Pitt
  • Gerran Howell — The Pitt
  • Jack Lowden — Slow Horses
  • Tom Pelphrey — Task: Unidade Especial
  • Carlos-Manuel Vesga — Pluribus

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática

  • Taylor Dearden — The Pitt
  • Fiona Dourif — The Pitt
  • Allison Janney — A Diplomata
  • Katherine LaNasa — The Pitt
  • Spideh Moafi — The Pitt
  • Julianne Nicholson — Paradise
  • Karolina Wydra — Pluribus

Melhor Ator em Série Cômica

  • Yahya Abdul-Mateen II — Magnum
  • Steve Carell — Rooster
  • Matthew Rhys — Widow's Bay
  • Jason Segel — Falando a Real
  • Martin Short — Only Murders in the Building

Melhor Atriz em Série Cômica

  • Quinta Brunson — Abbott Elementary
  • Ayo Edebiri — O Urso
  • Elle Fanning — Margo Está em Apuros
  • Lisa Kudrow — The Comeback
  • Jean Smart — Hacks

Melhor Ator Coadjuvante em Série Cômica

  • Colman Domingo — As Quatro Estações do Ano
  • Paul W. Downs — Hacks
  • Harrison Ford — Falando a Real
  • Nick Offerman — Margo Está em Apuros
  • Stephen Root — Widow's Bay
  • Michael Urie — Falando a Real
  • Tyler James Williams — Abbott Elementary

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Cômica

  • Dale Dickey — Widow's Bay
  • Hannah Einbinder — Hacks
  • Janelle James — Abbott Elementary
  • Kate O'Flynn — Widow's Bay
  • Michelle Pfeiffer — Margo Está em Apuros
  • Megan Stalter — Hacks
  • Jessica Williams — Falando a Real

Melhor Ator em Série Limitada, Antologia ou Telefilme

  • Riz Ahmed — A Isca
  • Jason Bateman — Black Rabbit
  • Charlie Hunnam — Monstro: A História de Ed Gein
  • Oscar Isaac — Treta
  • Matthew Rhys — O Monstro em Mim

Melhor Atriz em Série Limitada, Antologia ou Telefilme

  • Claire Danes — O Monstro em Mim
  • Sally Field — Criaturas Extraordinariamente Brilhantes
  • Carey Mulligan — Treta
  • Sara Pidgeon — História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette
  • Sarah Snook — All Her Fault

Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada, Antologia ou Telefilme

  • Jason Bateman — DTF St. Louis
  • Richard Gadd — Pela Metade
  • David Harbour — DTF St. Louis
  • Richard Jenkins — DTF St. Louis
  • Charles Melton — Treta
  • Nick Offerman — Como um Relâmpago

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada, Antologia ou Telefilme

  • Linda Cardellini — DTF St. Louis
  • Dakota Fanning — All Her Fault
  • Laurie Metcalf — Monstro: A História de Ed Gein
  • Joy Sunday — DTF St. Louis
  • Youn Yuh-jung — Treta
  • Constance Zimmer — História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette

Melhor Ator Convidado em Série Dramática

  • Colman Domingo — Euphoria
  • Ernest Harden Jr. — The Pitt
  • Jeff Hiller — Pluribus
  • Jeff Kober — The Pitt
  • Jonathan Pryce — Slow Horses
  • Bradley Whitford — A Diplomata

Melhor Atriz Convidada em Série Dramática

  • Brittany Allen — The Pitt
  • Tal Anderson — The Pitt
  • Tina Ivlev — The Pitt
  • Miriam Shor — Pluribus
  • Merritt Wever — A Idade Dourada
  • Shailene Woodley — Paradise

Melhor Ator Convidado em Série Cômica

  • Michael J. Fox — Falando a Real
  • Brett Goldstein — Falando a Real
  • Hamish Linklater — Widow's Bay
  • Christopher McDonald — Hacks
  • Rob Reiner — O Urso
  • Connor Storrie — Saturday Night Live

Melhor Atriz Convidada em Série Cômica

  • Leslie Bibb — Hacks
  • Jamie Lee Curtis — O Urso
  • Betty Gilpin — Widow's Bay
  • Cherry Jones — Hacks
  • Laurie Metcalf — Hacks
  • Kaitlin Olson — Hacks
  • Lauren Weedman — Hacks

Melhor Direção em Série Dramática

  • Salli Richardson Whitfield — A Idade Dourada
  • Hanelle M. Culpepper — Paradise
  • Noah Wyle — The Pitt
  • Vince Gilligan — Pluribus
  • Saul Metzstein — Slow Horses
  • Salli Richardson Whitfield — Task: Unidade Especial

Melhor Direção em Série Cômica

  • Randall Einhorn — Abbott Elementary
  • Christopher Storer — O Urso
  • Andrew DeYoung — A Cadeira
  • Lucia Aniello — Hacks
  • Mary Lou Belli — The Ms. Pat Show
  • Hiro Murai — Widow's Bay

Melhor Direção em Série Limitada, Antologia ou Telefilme

  • Jake Schreier — Treta
  • Lee Sung Jin — Treta
  • Jason Bateman — Black Rabbit
  • Steven Conrad — DTF St. Louis

Melhor Roteiro em Série Dramática

  • Peter Ackerman e Debora Cahn — A Diplomata
  • Kirsten Pierre-Geyfman e R. Scott Gemmill — The Pitt
  • Valerie Chu — The Pitt
  • Vince Gilligan — Pluribus
  • Will Smith — Slow Horses
  • Brad Ingelsby — Task: Unidade Especial

Melhor Roteiro em Série Cômica

  • Quinta Brunson — Abbott Elementary
  • Tim Robinson e Zack Kanin — A Cadeira
  • Michael Patrick King e Lisa Kudrow — The Comeback
  • Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky — Hacks
  • Anthony King — Na Mira do Júri: Retiro Corporativo
  • Katie Dippold — Widow's Bay

Melhor Roteiro em Série Limitada, Antologia ou Telefilme

  • Megan Gallagher — All Her Fault
  • Gabe Rotter e Daniel Pearle — O Monstro em Mim
  • Lee Sung Jin — Treta
  • Mike Makowsky — Como um Relâmpago
  • Steven Conrad — DTF St. Louis

Melhor Reality de Competição

  • Dancing With the Stars
  • RuPaul’s Drag Race
  • Survivor
  • Top Chef
  • The Traitors

Melhor Série de Variedades

  • The Daily Show
  • Jimmy Kimmel Live!
  • Last Week Tonight With John Oliver
  • The Late Show With Stephen Colbert
  • Saturday Night Live

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