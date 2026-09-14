A 78ª edição do Emmy Awards acontece nesta segunda-feira (14), em Los Angeles, reunindo produções, atores, atrizes e profissionais que se destacaram na televisão e no streaming. No Brasil, a cobertura começa às 20h30, enquanto a cerimônia principal está marcada para as 21h, no horário de Brasília. A transmissão será feita pela TNT e pela HBO Max, com o pré-show também disponível no canal da TNT Brasil no YouTube.
O evento será realizado no Peacock Theater e terá apresentação de Mariska Hargitay, conhecida por interpretar Olivia Benson em Law & Order: SVU. Entre os destaques da edição estão The Pitt, que lidera entre os dramas com 25 indicações, e Hacks, que estabeleceu o recorde de nomeações para uma comédia em uma única temporada, com 24.
A premiação principal ocorre depois de duas noites do Creative Arts Emmy, realizadas em 5 e 6 de setembro e dedicadas a diversas categorias técnicas, artísticas e de produção. Assim, a cerimônia desta segunda concentra as categorias de maior destaque para o público, incluindo séries dramáticas, comédias, produções limitadas, atuação, direção e roteiro.
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Veja a lista de indicados
Melhor Série Dramática
- A Diplomata
- A Idade Dourada
- O Cavaleiro dos Sete Reinos
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Seus Amigos e Vizinhos
Melhor Telefilme
- Chefes de Estado
- Miss You, Love You
- De Férias Com Você
- Criaturas Extraordinariamente Brilhantes
- Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma
Melhor Série Cômica
- Abbott Elementary
- O Urso
- Hacks
- Margo Está em Apuros
- Ninguém Quer
- Only Murders in the Building
- Falando a Real
- Widow's Bay
Melhor Série Limitada ou Antologia
- All Her Fault
- O Monstro em Mim
- Treta
- DTF St. Louis
- História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette
Melhor Ator em Série Dramática
- Sterling K. Brown — Paradise
- Gary Oldman — Slow Horses
- Mark Ruffalo — Task: Unidade Especial
- Rufus Sewell — A Diplomata
- Noah Wyle — The Pitt
Melhor Atriz em Série Dramática
- Carrie Coon — A Idade Dourada
- Chase Infiniti — Os Testamentos: Das Filhas de Gilead
- Keri Russell — A Diplomata
- Rhea Seehorn — Pluribus
- Zendaya — Euphoria
Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática
- Patrick Ball — The Pitt
- Billy Crudup — The Morning Show
- Shawn Hatosy — The Pitt
- Gerran Howell — The Pitt
- Jack Lowden — Slow Horses
- Tom Pelphrey — Task: Unidade Especial
- Carlos-Manuel Vesga — Pluribus
Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática
- Taylor Dearden — The Pitt
- Fiona Dourif — The Pitt
- Allison Janney — A Diplomata
- Katherine LaNasa — The Pitt
- Spideh Moafi — The Pitt
- Julianne Nicholson — Paradise
- Karolina Wydra — Pluribus
Melhor Ator em Série Cômica
- Yahya Abdul-Mateen II — Magnum
- Steve Carell — Rooster
- Matthew Rhys — Widow's Bay
- Jason Segel — Falando a Real
- Martin Short — Only Murders in the Building
Melhor Atriz em Série Cômica
- Quinta Brunson — Abbott Elementary
- Ayo Edebiri — O Urso
- Elle Fanning — Margo Está em Apuros
- Lisa Kudrow — The Comeback
- Jean Smart — Hacks
Melhor Ator Coadjuvante em Série Cômica
- Colman Domingo — As Quatro Estações do Ano
- Paul W. Downs — Hacks
- Harrison Ford — Falando a Real
- Nick Offerman — Margo Está em Apuros
- Stephen Root — Widow's Bay
- Michael Urie — Falando a Real
- Tyler James Williams — Abbott Elementary
Melhor Atriz Coadjuvante em Série Cômica
- Dale Dickey — Widow's Bay
- Hannah Einbinder — Hacks
- Janelle James — Abbott Elementary
- Kate O'Flynn — Widow's Bay
- Michelle Pfeiffer — Margo Está em Apuros
- Megan Stalter — Hacks
- Jessica Williams — Falando a Real
Melhor Ator em Série Limitada, Antologia ou Telefilme
- Riz Ahmed — A Isca
- Jason Bateman — Black Rabbit
- Charlie Hunnam — Monstro: A História de Ed Gein
- Oscar Isaac — Treta
- Matthew Rhys — O Monstro em Mim
Melhor Atriz em Série Limitada, Antologia ou Telefilme
- Claire Danes — O Monstro em Mim
- Sally Field — Criaturas Extraordinariamente Brilhantes
- Carey Mulligan — Treta
- Sara Pidgeon — História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette
- Sarah Snook — All Her Fault
Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada, Antologia ou Telefilme
- Jason Bateman — DTF St. Louis
- Richard Gadd — Pela Metade
- David Harbour — DTF St. Louis
- Richard Jenkins — DTF St. Louis
- Charles Melton — Treta
- Nick Offerman — Como um Relâmpago
Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada, Antologia ou Telefilme
- Linda Cardellini — DTF St. Louis
- Dakota Fanning — All Her Fault
- Laurie Metcalf — Monstro: A História de Ed Gein
- Joy Sunday — DTF St. Louis
- Youn Yuh-jung — Treta
- Constance Zimmer — História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette
Melhor Ator Convidado em Série Dramática
- Colman Domingo — Euphoria
- Ernest Harden Jr. — The Pitt
- Jeff Hiller — Pluribus
- Jeff Kober — The Pitt
- Jonathan Pryce — Slow Horses
- Bradley Whitford — A Diplomata
Melhor Atriz Convidada em Série Dramática
- Brittany Allen — The Pitt
- Tal Anderson — The Pitt
- Tina Ivlev — The Pitt
- Miriam Shor — Pluribus
- Merritt Wever — A Idade Dourada
- Shailene Woodley — Paradise
Melhor Ator Convidado em Série Cômica
- Michael J. Fox — Falando a Real
- Brett Goldstein — Falando a Real
- Hamish Linklater — Widow's Bay
- Christopher McDonald — Hacks
- Rob Reiner — O Urso
- Connor Storrie — Saturday Night Live
Melhor Atriz Convidada em Série Cômica
- Leslie Bibb — Hacks
- Jamie Lee Curtis — O Urso
- Betty Gilpin — Widow's Bay
- Cherry Jones — Hacks
- Laurie Metcalf — Hacks
- Kaitlin Olson — Hacks
- Lauren Weedman — Hacks
Melhor Direção em Série Dramática
- Salli Richardson Whitfield — A Idade Dourada
- Hanelle M. Culpepper — Paradise
- Noah Wyle — The Pitt
- Vince Gilligan — Pluribus
- Saul Metzstein — Slow Horses
- Salli Richardson Whitfield — Task: Unidade Especial
Melhor Direção em Série Cômica
- Randall Einhorn — Abbott Elementary
- Christopher Storer — O Urso
- Andrew DeYoung — A Cadeira
- Lucia Aniello — Hacks
- Mary Lou Belli — The Ms. Pat Show
- Hiro Murai — Widow's Bay
Melhor Direção em Série Limitada, Antologia ou Telefilme
- Jake Schreier — Treta
- Lee Sung Jin — Treta
- Jason Bateman — Black Rabbit
- Steven Conrad — DTF St. Louis
Melhor Roteiro em Série Dramática
- Peter Ackerman e Debora Cahn — A Diplomata
- Kirsten Pierre-Geyfman e R. Scott Gemmill — The Pitt
- Valerie Chu — The Pitt
- Vince Gilligan — Pluribus
- Will Smith — Slow Horses
- Brad Ingelsby — Task: Unidade Especial
Melhor Roteiro em Série Cômica
- Quinta Brunson — Abbott Elementary
- Tim Robinson e Zack Kanin — A Cadeira
- Michael Patrick King e Lisa Kudrow — The Comeback
- Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky — Hacks
- Anthony King — Na Mira do Júri: Retiro Corporativo
- Katie Dippold — Widow's Bay
Melhor Roteiro em Série Limitada, Antologia ou Telefilme
- Megan Gallagher — All Her Fault
- Gabe Rotter e Daniel Pearle — O Monstro em Mim
- Lee Sung Jin — Treta
- Mike Makowsky — Como um Relâmpago
- Steven Conrad — DTF St. Louis
Melhor Reality de Competição
- Dancing With the Stars
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors
Melhor Série de Variedades
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Last Week Tonight With John Oliver
- The Late Show With Stephen Colbert
- Saturday Night Live