O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com novas estreias e participa da Semana do Cinema, que acontece de 10 a 16 de setembro com ingressos promocionais a partir de R$ 10. Durante a campanha, os ingressos custam R$ 10 nas salas convencionais e Premium para sessões iniciadas até as 16h59, e R$ 12 a partir das 17h. Nas salas VIP, os valores são de R$ 15 até as 16h59 e R$ 18 nos demais horários, enquanto o combo com pipoca pequena e refrigerante de 300 ml sai por R$ 22. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Cine Araújo Piracicaba ou pelo site oficial da rede.
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ESTREIAS
A Maravilhosa Árvore Encantada: Uma família moderna se muda para o campo, onde as crianças descobrem uma árvore mágica com moradores excêntricos. Elas são transportadas para terras fantásticas, reacendendo o vínculo familiar por meio de aventuras.
Da Magia À Sedução - Feitiço De Amor: O tempo passou, mas Sally e Gillian ainda são assombradas pela maldição do clã Owen: todos que amam acabam morrendo. Agora, as duas devem confrontar poderes que ameaçam acabar com sua família de uma vez por todas.
Código – Vingança: Após testemunhar o assassinato de seu chefe bilionário e ser injustamente incriminado pelo crime, Cole Reed embarca em um navio cargueiro em uma cruzada solitária para vingar a morte do chefe.
A Ilha Esquecida: Jo e Raissa, recém-formadas no ensino médio e melhores amigas desde a infância, estão prestes a seguir caminhos distintos. Enquanto celebram a sua última noite juntas, elas encontram um portal misterioso que as transporta para a fantástica ilha de Nakali, repleta de criaturas mágicas e mitológicas sobre as quais cresceram ouvindo histórias contadas por suas famílias filipinas.
SEGUEM EM CARTAZ
Minha Melhor Amiga: Julia e Clara são melhores amigas e vivem o auge dos seus 50 anos. Quando suas filhas, Manu e Isadora, viajam para um intercâmbio em Portugal, elas aproveitam para dar um tempo da rotina frustrante e decidem embarcar para a Europa. Mas, ao chegarem em terras lusitanas, nem tudo sai como planejado e o que seriam apenas umas férias divertidas com as garotas se transforma em uma viagem que vai ressignificar a vida das duas.
Pressão: Nas tensas 72 horas que antecedem o Dia D, todas as peças do quebra-cabeça estão alinhadas e prontas para ação, com exceção de um elemento crucial: o clima na ilha britânica. Enquanto o chefe das previsões meteorológicas das forças britânicas James Stagg é chamado para fornecer o cálculo mais importante da história, o comandante Eisenhower é assombrado pelo ensaio desastroso do plano de ataque e pelo peso de ser o único com a palavra final.
Também permanecem em cartaz no Cine Araújo Piracicaba os filmes: Homem-Aranha - Um Novo Dia; A Odisseia; Coyote Vs. Acme; Patrulha Canina: Uma Aventura Dino; Toy Story 5; O Fim da Rua; Sobrenatural – Agora Entre Nós; Authentic Games no Império Desconectado e Colegas E O Herdeiro.