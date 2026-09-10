O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com novas estreias e participa da Semana do Cinema, que acontece de 10 a 16 de setembro com ingressos promocionais a partir de R$ 10. Durante a campanha, os ingressos custam R$ 10 nas salas convencionais e Premium para sessões iniciadas até as 16h59, e R$ 12 a partir das 17h. Nas salas VIP, os valores são de R$ 15 até as 16h59 e R$ 18 nos demais horários, enquanto o combo com pipoca pequena e refrigerante de 300 ml sai por R$ 22. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Cine Araújo Piracicaba ou pelo site oficial da rede.

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ESTREIAS

A Maravilhosa Árvore Encantada: Uma família moderna se muda para o campo, onde as crianças descobrem uma árvore mágica com moradores excêntricos. Elas são transportadas para terras fantásticas, reacendendo o vínculo familiar por meio de aventuras.