A oferta de medicamentos injetáveis usados no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade aumentou no Brasil em 2026. A Anvisa aprovou 12 canetas com semaglutida ou liraglutida, ampliando a concorrência em um mercado que ganhou impulso após o fim da patente brasileira da semaglutida, princípio ativo do Ozempic, em março. A primeira nova opção registrada depois da mudança foi o Ozivy, da EMS, aprovado em maio para adultos com diabetes tipo 2 insuficientemente controlado.

Ao todo, são dez medicamentos à base de semaglutida e dois genéricos de liraglutida. Confira a lista completa:

Ozivy — EMS, aprovado em 26 de maio; Semavy — Cosmed, aprovado em 29 de julho; Owozy — Ávita Care, aprovado em 29 de julho; Zempneo — Brainfarma, aprovado em 29 de julho; Seemasun — Sun Farmacêutica, aprovado em 29 de julho; Orsema — Ranbaxy, aprovado em 29 de julho; Semaglutida genérica — EMS, aprovada em 17 de agosto; Semaclique — Germed, aprovado em 17 de agosto; Semaglutida genérica — Germed, aprovada em 24 de agosto; Yluméc — EMS, aprovado em 31 de agosto; Liraglutida genérica — EMS; Liraglutida genérica — EMS.

A ampliação da oferta, porém, não significa que todas as canetas possam ser utilizadas da mesma maneira ou escolhidas apenas pelo preço. A definição do tratamento deve considerar o diagnóstico, o objetivo de perda de peso, outras doenças apresentadas pelo paciente, possíveis efeitos adversos e a capacidade de manter o tratamento por períodos prolongados. Os medicamentos dessa classe podem provocar náusea, dor abdominal, refluxo, constipação e outras alterações gastrointestinais.