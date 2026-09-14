Você recebe uma ligação e o número exibido no celular parece pertencer a uma empresa conhecida. Do outro lado, alguém se apresenta como funcionário de um banco, operadora ou outra instituição.
O problema é que o número apresentado na tela pode não ser suficiente para confirmar quem está realmente ligando.
Criminosos podem utilizar técnicas conhecidas como spoofing para manipular a identificação da chamada e aumentar a credibilidade da abordagem.
O que é spoofing?
Spoofing é uma técnica que pode permitir a falsificação da identificação de uma comunicação.
No caso das ligações telefônicas, isso significa que o número exibido para quem recebe a chamada pode não representar a verdadeira origem da ligação.
Na prática, o criminoso tenta utilizar um número que faça a vítima baixar a guarda.
Como o golpe pode acontecer
Depois de conseguir uma ligação aparentemente legítima, o criminoso apresenta um problema.
Pode afirmar que existe uma compra suspeita, uma dívida, uma conta bloqueada ou uma tentativa de invasão.
A partir daí, começa a solicitar informações ou orientar a vítima a realizar alguma operação.
O número aparentemente conhecido serve apenas como uma ferramenta para ganhar confiança.
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Como se proteger
1. Não confie apenas no número exibido.
2. Nunca informe senhas ou códigos durante uma ligação inesperada.
3. Desligue quando houver pedido de dinheiro ou dados sensíveis.
4. Procure a empresa pelo canal oficial. Use o aplicativo, site ou telefone que você já conhece.
5. Não instale aplicativos solicitados durante uma ligação suspeita.
6. Não tome decisões financeiras sob pressão. Se alguém disser que você precisa agir imediatamente, pare e confirme a informação.
Uma regra simples pode evitar vários golpes
Existe uma estratégia que serve para praticamente todos os golpes por telefone:
recebeu uma ligação inesperada, não tome nenhuma decisão financeira durante a chamada.
Desligue, respire e procure a instituição diretamente por um canal oficial.
O número que aparece na tela, a foto utilizada no WhatsApp, o logotipo de uma empresa ou a aparência de um site não são, sozinhos, provas de que aquela comunicação é verdadeira.