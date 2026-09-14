Você recebe uma ligação e o número exibido no celular parece pertencer a uma empresa conhecida. Do outro lado, alguém se apresenta como funcionário de um banco, operadora ou outra instituição.

O problema é que o número apresentado na tela pode não ser suficiente para confirmar quem está realmente ligando.

Criminosos podem utilizar técnicas conhecidas como spoofing para manipular a identificação da chamada e aumentar a credibilidade da abordagem.

O que é spoofing?