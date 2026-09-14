A Polícia Federal entregou nesta segunda-feira (14) cópias dos dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro aos gabinetes dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida ocorre um dia antes da sessão do plenário marcada para analisar o caso envolvendo mensagens entre o ex-banqueiro e Moraes.
Segundo a PF, o conteúdo encaminhado aos ministros corresponde à mesma extração realizada no aparelho apreendido durante as investigações. A corporação informou ainda que o material original permanece sob sua guarda, dentro de uma cadeia de custódia documentada, com os mecanismos destinados a preservar a integridade dos dados.
O acesso ao conteúdo integral vinha sendo solicitado por ministros da Corte. Cristiano Zanin havia defendido a necessidade de conhecer o conjunto dos dados antes da análise pelo colegiado, enquanto Moraes e Gilmar também pediram acesso ao material. O gabinete de Zanin já iniciou a avaliação dos arquivos recebidos, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira.
VEJA MAIS:
- Caramujos em casa após a chuva? Veja os cuidados necessários
- Celular de Vorcaro provoca tensão às vésperas de sessão no STF
- Relatório do CENIPA revela o que levou avião a cair em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Dados serão analisados antes da sessão
A discussão sobre o celular ganhou espaço dentro do STF porque o relatório produzido pela Polícia Federal reúne informações relacionadas às comunicações de Vorcaro e Moraes. A sessão prevista para terça-feira (15) deverá analisar o relatório e os desdobramentos jurídicos do caso, em meio a pedidos e manifestações de diferentes integrantes da Corte.
Antes da entrega pela PF, André Mendonça, relator de procedimentos relacionados ao caso, mantinha sob sua guarda uma cópia de segurança criptografada do material. A posição gerou pedidos para que os demais ministros tivessem acesso aos dados, sob o argumento de que o colegiado deveria poder examinar o conteúdo antes de deliberar.
Com a distribuição das cópias, Moraes, Zanin e Gilmar passam a ter acesso ao mesmo conjunto de dados disponibilizado pela PF. O material poderá ser analisado pelos gabinetes antes da sessão de terça-feira, enquanto o conteúdo original permanece sob custódia da Polícia Federal.