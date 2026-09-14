14 de setembro de 2026
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CASO BANCO MASTER

Moraes, Gilmar e piracicabano Zanin recebem dados de Vorcaro

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/STF
Cristiano Zanin está entre os ministros que receberam os dados do celular de Vorcaro antes da análise prevista pelo plenário do STF.
Cristiano Zanin está entre os ministros que receberam os dados do celular de Vorcaro antes da análise prevista pelo plenário do STF.

A Polícia Federal entregou nesta segunda-feira (14) cópias dos dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro aos gabinetes dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida ocorre um dia antes da sessão do plenário marcada para analisar o caso envolvendo mensagens entre o ex-banqueiro e Moraes.

Segundo a PF, o conteúdo encaminhado aos ministros corresponde à mesma extração realizada no aparelho apreendido durante as investigações. A corporação informou ainda que o material original permanece sob sua guarda, dentro de uma cadeia de custódia documentada, com os mecanismos destinados a preservar a integridade dos dados.

O acesso ao conteúdo integral vinha sendo solicitado por ministros da Corte. Cristiano Zanin havia defendido a necessidade de conhecer o conjunto dos dados antes da análise pelo colegiado, enquanto Moraes e Gilmar também pediram acesso ao material. O gabinete de Zanin já iniciou a avaliação dos arquivos recebidos, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira.

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Dados serão analisados antes da sessão

A discussão sobre o celular ganhou espaço dentro do STF porque o relatório produzido pela Polícia Federal reúne informações relacionadas às comunicações de Vorcaro e Moraes. A sessão prevista para terça-feira (15) deverá analisar o relatório e os desdobramentos jurídicos do caso, em meio a pedidos e manifestações de diferentes integrantes da Corte.

Antes da entrega pela PF, André Mendonça, relator de procedimentos relacionados ao caso, mantinha sob sua guarda uma cópia de segurança criptografada do material. A posição gerou pedidos para que os demais ministros tivessem acesso aos dados, sob o argumento de que o colegiado deveria poder examinar o conteúdo antes de deliberar.

Com a distribuição das cópias, Moraes, Zanin e Gilmar passam a ter acesso ao mesmo conjunto de dados disponibilizado pela PF. O material poderá ser analisado pelos gabinetes antes da sessão de terça-feira, enquanto o conteúdo original permanece sob custódia da Polícia Federal.

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