A Polícia Federal entregou nesta segunda-feira (14) cópias dos dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro aos gabinetes dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida ocorre um dia antes da sessão do plenário marcada para analisar o caso envolvendo mensagens entre o ex-banqueiro e Moraes.

Segundo a PF, o conteúdo encaminhado aos ministros corresponde à mesma extração realizada no aparelho apreendido durante as investigações. A corporação informou ainda que o material original permanece sob sua guarda, dentro de uma cadeia de custódia documentada, com os mecanismos destinados a preservar a integridade dos dados.

O acesso ao conteúdo integral vinha sendo solicitado por ministros da Corte. Cristiano Zanin havia defendido a necessidade de conhecer o conjunto dos dados antes da análise pelo colegiado, enquanto Moraes e Gilmar também pediram acesso ao material. O gabinete de Zanin já iniciou a avaliação dos arquivos recebidos, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira.