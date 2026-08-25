25 de agosto de 2026
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OPORTUNIDADE À VISTA

McDonald's abre 40 vagas para nova unidade em Piracicaba

Por Alyson Rodrigues/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
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Alyson Rodrigues
Quem está em busca de emprego em Piracicaba ganhou uma nova oportunidade.
Quem está em busca de emprego em Piracicaba ganhou uma nova oportunidade.

Quem está em busca de emprego em Piracicaba ganhou uma nova oportunidade. O McDonald’s abriu 40 vagas para a nova unidade da rede na cidade, com contratação para o cargo de atendente de restaurante.

As oportunidades contemplam candidatos com e sem deficiência e não exigem experiência profissional anterior. Para participar do processo seletivo, é necessário estar cursando ou já ter concluído o ensino médio.

Saiba mais:

As vagas foram divulgadas nesta terça-feira (25) e representam uma opção para quem procura o primeiro emprego ou deseja ingressar no setor de alimentação.

Quem pode se candidatar?

O processo seletivo não exige experiência anterior na função. Entre os requisitos está a escolaridade mínima de ensino médio em andamento ou completo.

As oportunidades também são destinadas a pessoas com deficiência, ampliando o público que pode participar da seleção.

 Além da contratação, a rede oferece capacitação aos funcionários, com programas voltados ao desenvolvimento profissional e à possibilidade de crescimento dentro da empresa.

Benefícios oferecidos

Os trabalhadores contratados terão acesso a uma série de benefícios, além da remuneração. Entre eles estão:

  • Plano de carreira;
  • Seguro de vida;
  • Vale-transporte;
  • Plano de saúde e assistência odontológica;
  • Alimentação durante o expediente no restaurante;
  • Wellhub;
  • Programas voltados à saúde e ao bem-estar;
  • Participação nos resultados.

A empresa também mantém iniciativas de treinamento e qualificação para auxiliar no desenvolvimento dos funcionários.

Como participar da seleção?

FOs interessados nas vagas de emprego do McDonald’s em Piracicaba devem entrar em contato pelo telefone (19) 98263-4797 para obter informações sobre o processo seletivo e as etapas da contratação.

As oportunidades são para a nova unidade da rede na cidade e podem interessar tanto a quem procura o primeiro emprego quanto a candidatos que desejam desenvolver carreira no setor de alimentação.

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