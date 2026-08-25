Quem está em busca de emprego em Piracicaba ganhou uma nova oportunidade. O McDonald’s abriu 40 vagas para a nova unidade da rede na cidade, com contratação para o cargo de atendente de restaurante.
As oportunidades contemplam candidatos com e sem deficiência e não exigem experiência profissional anterior. Para participar do processo seletivo, é necessário estar cursando ou já ter concluído o ensino médio.
Saiba mais:
As vagas foram divulgadas nesta terça-feira (25) e representam uma opção para quem procura o primeiro emprego ou deseja ingressar no setor de alimentação.
Quem pode se candidatar?
O processo seletivo não exige experiência anterior na função. Entre os requisitos está a escolaridade mínima de ensino médio em andamento ou completo.
As oportunidades também são destinadas a pessoas com deficiência, ampliando o público que pode participar da seleção.
Além da contratação, a rede oferece capacitação aos funcionários, com programas voltados ao desenvolvimento profissional e à possibilidade de crescimento dentro da empresa.
Benefícios oferecidos
Os trabalhadores contratados terão acesso a uma série de benefícios, além da remuneração. Entre eles estão:
- Plano de carreira;
- Seguro de vida;
- Vale-transporte;
- Plano de saúde e assistência odontológica;
- Alimentação durante o expediente no restaurante;
- Wellhub;
- Programas voltados à saúde e ao bem-estar;
- Participação nos resultados.
A empresa também mantém iniciativas de treinamento e qualificação para auxiliar no desenvolvimento dos funcionários.
Como participar da seleção?
FOs interessados nas vagas de emprego do McDonald’s em Piracicaba devem entrar em contato pelo telefone (19) 98263-4797 para obter informações sobre o processo seletivo e as etapas da contratação.
As oportunidades são para a nova unidade da rede na cidade e podem interessar tanto a quem procura o primeiro emprego quanto a candidatos que desejam desenvolver carreira no setor de alimentação.