Quem está em busca de emprego em Piracicaba ganhou uma nova oportunidade. O McDonald’s abriu 40 vagas para a nova unidade da rede na cidade, com contratação para o cargo de atendente de restaurante.

As oportunidades contemplam candidatos com e sem deficiência e não exigem experiência profissional anterior. Para participar do processo seletivo, é necessário estar cursando ou já ter concluído o ensino médio.

Saiba mais: