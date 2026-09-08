10 de setembro de 2026
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OPORTUNIDADES

Hospital Fornecedores de Cana tem vagas abertas em Piracicaba

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Hospital Fornecedores de Cana anuncia novas oportunidades de emprego em Piracicaba.
Hospital Fornecedores de Cana anuncia novas oportunidades de emprego em Piracicaba.

O Hospital Fornecedores de Cana de Piracicaba está com vagas de emprego abertas para profissionais de diferentes áreas. As oportunidades incluem cargos para atuação na assistência hospitalar, administração, farmácia, manutenção e serviços de apoio.

VEJA MAIS :

Confira as oportunidades

  • Supervisor de Enfermagem
  • Auxiliar de Arquivo
  • Mensageiro de Internação 
  • Enfermeiro Assistencial - Oncologia
  • Terapeuta Ocupacional Aba
  • Fonoaudiólogo Aba
  • Farmaceutico Supervisor Administrativo
  • Auxiliar de Farmácia e Farmacêutico Supervisor
  • Mensageiro de Farmácia - PCD
  • Higienizador 
  • Auxiliar Técnico de Enfermagem
  • Auxiliar de Manutenção Geral
  • Motorista

Como enviar o currículo

Os interessados devem cadastrar o currículo pelo site do HFC Saúde : https://gcpecfatorrh.com.br/RecrutamentoFatorRH/?document=CPF&locale=pt_BR&client=HFCP.

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