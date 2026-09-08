O Hospital Fornecedores de Cana de Piracicaba está com vagas de emprego abertas para profissionais de diferentes áreas. As oportunidades incluem cargos para atuação na assistência hospitalar, administração, farmácia, manutenção e serviços de apoio.
VEJA MAIS :
- Você passa por eles? Veja 3 radares que mais multam em Piracicaba
- Veja como limpar cadeiras de plástico sem gastar muito
- Aeroporto da região de Piracicaba passa a receber aviões maiores
Confira as oportunidades
- Supervisor de Enfermagem
- Auxiliar de Arquivo
- Mensageiro de Internação
- Enfermeiro Assistencial - Oncologia
- Terapeuta Ocupacional Aba
- Fonoaudiólogo Aba
- Farmaceutico Supervisor Administrativo
- Auxiliar de Farmácia e Farmacêutico Supervisor
- Mensageiro de Farmácia - PCD
- Higienizador
- Auxiliar Técnico de Enfermagem
- Auxiliar de Manutenção Geral
- Motorista
Como enviar o currículo
Os interessados devem cadastrar o currículo pelo site do HFC Saúde : https://gcpecfatorrh.com.br/RecrutamentoFatorRH/?document=CPF&locale=pt_BR&client=HFCP.