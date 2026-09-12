Um Ford Focus se transformou em uma "bola de fogo" na tarde desta sexta-feira (11), na Rua Adelina Tarsia, bairro Algodoal em Piracicaba.

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O motorista seguia para a oficina quando o carro começou a soltar fumaça.Ele mal conseguiu parar e saltou do veículo. Em questão de minutos o veículo foi engolido pelas chamas.