12 de setembro de 2026
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DESTRUÍDO

VÍDEO:Carro explode em chamas e motorista se salva em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Romano
O fogo começou rapidamente na parte dianteira do veículo.
O fogo começou rapidamente na parte dianteira do veículo.

  Um Ford Focus se transformou em uma "bola de fogo" na tarde desta sexta-feira (11), na Rua Adelina Tarsia, bairro Algodoal em Piracicaba.

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O motorista seguia para a oficina quando o carro começou a soltar fumaça.Ele mal conseguiu parar e saltou do veículo. Em questão de minutos o veículo foi engolido pelas chamas.

Moradores correram assustados. O Corpo de Bombeiros chegou rápido e apagou o fogaréu antes que o pior acontecesse.

O carro ficou totalmente destruído, mas ninguém se feriu.

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