11 de setembro de 2026
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EM PIRACICABA

CAT reúne 386 vagas de emprego a partir de segunda-feira; Veja

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Quem está em busca de emprego pode conferir as novas oportunidades disponíveis em Piracicaba.
Quem está em busca de emprego pode conferir as novas oportunidades disponíveis em Piracicaba.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio do  Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), disponibiliza a partir de segunda-feira (14) um total de 386 vagas de emprego, distribuídas em 77 cargos. As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 4.500.

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CARGOS COM MAIS VAGAS

Entre as funções com maior número de oportunidades está a de auxiliar de logística, com 150 vagas. Também são oferecidas 30 vagas para auxiliar de limpeza.

Já os cargos de auxiliar de cozinha, cozinheiro, maçariqueiro, operador de ponte rolante e pedreiro contam com dez vagas cada. Há ainda oito oportunidades para garçom e oito para motorista entregador.

Para auxiliar de operações logísticas e auxiliar de produção, em vaga temporária, são sete oportunidades para cada função.

SALÁRIOS CHEGAM A R$ 4,5 MIL

Entre os maiores salários disponíveis estão os de mecânico diesel, com remuneração de R$ 4.500, e mecânico de manutenção, com R$ 4.000.

A lista também inclui vaga temporária para assistente técnico de vendas, com salário de R$ 3.800. Para vendedor, a remuneração chega a R$ 3.593, enquanto a função de operador de máquinas oferece salário de R$ 3.549.

REQUISITOS

Os requisitos variam conforme a função. Entre os mais comuns estão ensino médio completo, ensino fundamental completo e pelo menos seis meses de experiência profissional.

Algumas oportunidades exigem ainda cursos técnicos, capacitações específicas, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em diferentes categorias, além de disponibilidade para viagens e pernoites.

COMO CONSULTAR AS VAGAS

As informações completas sobre os cargos, requisitos e demais condições podem ser consultadas no Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba, disponível no site oficial do município.

As oportunidades permanecem abertas até atingirem o limite de encaminhamentos e também podem ser encerradas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas contratantes.

Os candidatos devem manter os dados cadastrais atualizados e conferir atentamente os requisitos de cada vaga antes de realizar a candidatura.

ATENDIMENTO DO CAT

O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) funciona no Térreo 1 do Centro Cívico, localizado na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, em Piracicaba.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3437-2221 ou pelo telefone (19) 3431-8500.

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