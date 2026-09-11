Piracicaba amanheceu nesta sexta-feira (11) ainda sob os efeitos do forte temporal que atingiu a cidade e municípios da região entre quinta (10) e as primeiras horas desta sexta. Alagamentos, problemas em escolas, queda de árvores e veículos atingidos pela água estão entre as ocorrências registradas após a chuva intensa.

Um dos pontos que chamaram a atenção em Piracicaba foi a região central. Na Rua São João, nas proximidades da Avenida Independência, um carro ficou submerso depois que a água tomou a via. O episódio evidencia novamente os transtornos provocados pelas fortes pancadas de chuva em pontos conhecidos por registrar alagamentos.