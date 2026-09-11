Piracicaba amanheceu nesta sexta-feira (11) ainda sob os efeitos do forte temporal que atingiu a cidade e municípios da região entre quinta (10) e as primeiras horas desta sexta. Alagamentos, problemas em escolas, queda de árvores e veículos atingidos pela água estão entre as ocorrências registradas após a chuva intensa.
Um dos pontos que chamaram a atenção em Piracicaba foi a região central. Na Rua São João, nas proximidades da Avenida Independência, um carro ficou submerso depois que a água tomou a via. O episódio evidencia novamente os transtornos provocados pelas fortes pancadas de chuva em pontos conhecidos por registrar alagamentos.
A cidade registrou 78,7 milímetros de chuva durante a quinta-feira, de acordo com dados da estação da Esalq-USP. O volume provocou ocorrências em diferentes bairros e também afetou estruturas públicas.
Entre os locais atingidos está a Escola Municipal José Antônio de Oliveira. Após a chuva, a unidade precisou dispensar alunos depois que a água atingiu a rede elétrica do prédio. O problema aumentou a preocupação com a segurança de estudantes e funcionários e levou à interrupção das atividades.
Antes disso, registros feitos na escola já haviam mostrado água entrando pelo teto e se acumulando no corredor que dá acesso ao refeitório e aos banheiros. A situação ocorreu durante o temporal que atingiu Piracicaba na quinta-feira.
A chuva também provocou transtornos no bairro Novo Horizonte, onde a água chegou a invadir imóveis. Outros pontos da cidade apresentaram acúmulo de água, dificultando a circulação de veículos e pedestres.
Apesar da quantidade de ocorrências, não havia informações sobre pessoas feridas, desalojadas ou desabrigadas em Piracicaba até a atualização dos registros.
Temporal também provoca problemas na região
Os transtornos provocados pela instabilidade atingiram diversas cidades próximas a Piracicaba. Em São Pedro, a chuva provocou o bloqueio de um trecho da Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), na altura do km 203+450.
A força da água levou lama de uma obra de duplicação para a pista e provocou o assoreamento do trecho. A circulação de veículos chegou a ser totalmente interrompida, enquanto equipes trabalhavam na limpeza e sinalização da rodovia. O congestionamento chegou a cerca de três quilômetros.
Também em São Pedro, a região central foi atingida por enxurradas. A água avançou pela Rua Valentim Amaral e chegou a entrar em estabelecimentos comerciais. A prefeitura registrou ainda a queda de pelo menos quatro árvores durante o temporal.
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Em Santa Bárbara d’Oeste, outro cenário de alagamento chamou atenção. O temporal provocou o transbordamento do Ribeirão dos Toledos e levou água para ruas da cidade. Em meio ao alagamento, um motorista ficou preso dentro de um veículo, em uma ocorrência que mobilizou equipes de atendimento.
As imagens registradas após a chuva mostram a dimensão dos alagamentos e ajudam a ilustrar a intensidade do temporal que atingiu diferentes municípios da região.
Piracicaba concentra atenção nesta sexta-feira
Com os impactos registrados na quinta-feira, a situação de Piracicaba permanece no centro das atenções nesta sexta. Além dos problemas provocados pela água, a preocupação envolve a possibilidade de novos episódios de chuva e os efeitos que novas pancadas podem provocar em áreas já afetadas.
O volume registrado na cidade em poucas horas foi suficiente para causar alagamentos e atingir estruturas públicas. A ocorrência do carro submerso na Rua São João, próximo à Avenida Independência, também reforça a necessidade de atenção dos motoristas durante períodos de chuva intensa.
A orientação para quem precisa circular pela cidade é evitar pontos tradicionalmente sujeitos a alagamentos durante as pancadas mais fortes e não tentar atravessar trechos tomados pela água.
O cenário registrado em Piracicaba e nas cidades vizinhas mostra que o temporal desta semana não ficou restrito a uma ocorrência isolada. A combinação de chuva intensa, alagamentos, queda de árvores, problemas em estruturas e interdições de rodovias provocou uma sequência de transtornos em diferentes municípios da região.