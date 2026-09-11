Uma vontade aparentemente simples deu origem a um evento que hoje busca ampliar a visibilidade e o protagonismo das pessoas com deficiência em Piracicaba. No dia 23 de setembro, o Teatro Municipal Dr. Losso Netto recebe a terceira edição do Desfile Estou Passando, a partir das 13h. Gratuita e aberta ao público, a programação terá desfile, apresentações culturais e musicais e sorteio de brindes. A expectativa é reunir até 650 pessoas.

A iniciativa também permite que pessoas com e sem deficiência participem do desfile. Tanto para desfilar quanto para assistir ao evento, é necessário realizar a inscrição previamente por meio de formulário on-line. A proposta é transformar a passarela em um espaço de convivência, celebração e valorização da diversidade.