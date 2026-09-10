Depois de dois dias de angústia, buscas e muita preocupação, terminou com alívio o drama envolvendo Danyllo Luciano de Moraes, de 31 anos, em Piracicaba.
LEIA MAIS
- Pai desaparece após visitar filhos na escola e deixar carta de despedida em Piracicaba.
- Criança de 9 anos chega machucada na escola e homem é preso
O jovem pai, que estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (8), foi encontrado com vida nesta quinta-feira (10). A confirmação trouxe alívio imediato para familiares e amigos, que passaram os últimos dias sem notícias e temendo pelo pior.
Danyllo havia sido visto pela última vez por volta das 16h, quando esteve na escola dos filhos. Segundo familiares, ele foi ao local para ver as crianças e dar um último beijo nelas.
A situação deixou a família ainda mais apreensiva porque, antes de desaparecer, Danyllo teria deixado uma carta de despedida em casa. De acordo com os parentes, uma atitude como essa nunca havia acontecido anteriormente.
Desde então, familiares fizeram buscas e divulgaram o desaparecimento na tentativa de conseguir qualquer informação que pudesse levar ao paradeiro do jovem.
Nesta quinta-feira, finalmente veio a notícia mais aguardada: Danyllo foi localizado com vida.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre onde ele foi encontrado nem sobre as circunstâncias que envolveram o desaparecimento.
O caso mobilizou familiares e amigos durante dois dias e terminou, felizmente, com o reencontro e o alívio de quem aguardava desesperadamente por notícias.