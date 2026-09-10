O jovem pai, que estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (8), foi encontrado com vida nesta quinta-feira (10). A confirmação trouxe alívio imediato para familiares e amigos, que passaram os últimos dias sem notícias e temendo pelo pior.

Depois de dois dias de angústia, buscas e muita preocupação, terminou com alívio o drama envolvendo Danyllo Luciano de Moraes, de 31 anos, em Piracicaba.

Danyllo havia sido visto pela última vez por volta das 16h, quando esteve na escola dos filhos. Segundo familiares, ele foi ao local para ver as crianças e dar um último beijo nelas.

A situação deixou a família ainda mais apreensiva porque, antes de desaparecer, Danyllo teria deixado uma carta de despedida em casa. De acordo com os parentes, uma atitude como essa nunca havia acontecido anteriormente.

Desde então, familiares fizeram buscas e divulgaram o desaparecimento na tentativa de conseguir qualquer informação que pudesse levar ao paradeiro do jovem.