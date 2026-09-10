Uma mulher ficou ferida após o Honda Fit que dirigia capotar durante um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (10), na Avenida São Paulo, em Piracicaba.
Segundo as primeiras informações, o Honda Fit, de cor cinza, seguia pela avenida quando, por motivos que ainda serão apurados, bateu contra a lateral de uma Chevrolet Montana prata, que estava estacionada às margens da via.
Com a força da colisão, a condutora perdeu o controle da direção e o Honda Fit acabou capotando na pista.
O acidente aconteceu durante um período de chuva forte na região, deixando as condições de tráfego ainda mais complicadas.
Equipes do SAMU foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos à vítima. A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Unimed Piracicaba, com ferimentos leves.
O Corpo de Bombeiros também esteve no local. Equipes da Guarda Civil Municipal auxiliaram no atendimento da ocorrência e na segurança do trecho.
As causas e circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades