10 de setembro de 2026
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COLISÃO FORTE

VÍDEO: Honda Fit capota após batida e fere mulher em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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 Uma mulher ficou ferida após o Honda Fit que dirigia capotar durante um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (10), na Avenida São Paulo, em Piracicaba.

Segundo as primeiras informações, o Honda Fit, de cor cinza, seguia pela avenida quando, por motivos que ainda serão apurados, bateu contra a lateral de uma Chevrolet Montana prata, que estava estacionada às margens da via.

Com a força da colisão, a condutora perdeu o controle da direção e o Honda Fit acabou capotando na pista.

O acidente aconteceu durante um período de chuva forte na região, deixando as condições de tráfego ainda mais complicadas.

Equipes do SAMU foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos à vítima. A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Unimed Piracicaba, com ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local. Equipes da Guarda Civil Municipal auxiliaram no atendimento da ocorrência e na segurança do trecho.

As causas e circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades

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