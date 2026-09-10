A prisão foi feita pelas equipes do SIG, DPM e DDM, comandadas pela Delegada Titular Dra. Maria Luisa Dalla Bernardina, na região da Rua Nicola Moroni, onde a família mora. Tudo começou após uma denúncia do Conselho Tutelar.

A Polícia Civil de Capivari, na região de Piracicaba, prendeu em flagrante nesta quarta-feira (09), um homem de 30 anos acusado de maus-tratos contra uma criança de apenas 9 anos.

Segundo a investigação, a vítima chegou na escola apresentando sinais claros de agressão física e contou que vinha sofrendo violência dentro de casa. A criança ainda disse que tinha medo de voltar para casa e relatou agressões recorrentes.

Acionados, os órgãos de proteção encaminharam a criança para atendimento médico. No hospital, os médicos confirmaram lesões compatíveis com as agressões contadas. Fotos e laudos foram reunidos e anexados ao inquérito.

Diante das provas, a Delegada determinou diligências imediatas. O suspeito foi localizado pelos policiais civis e levado para a Delegacia de Capivari, onde foi autuado em flagrante por maus-tratos contra criança.