A greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal continua nesta sexta-feira (11) e afeta o atendimento nas unidades de Piracicaba. A paralisação, iniciada na quinta-feira (10), segue por tempo indeterminado enquanto as negociações entre os trabalhadores e o banco continuam.

A reportagem do Jornal de Piracicaba esteve nesta sexta-feira em uma unidade da Caixa no Centro da cidade e confirmou que a paralisação permanece. No local, apenas os caixas eletrônicos estão funcionando para os clientes.

Quem precisa realizar outros tipos de atendimento está sendo orientado a procurar as casas lotéricas.