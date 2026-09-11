A greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal continua nesta sexta-feira (11) e afeta o atendimento nas unidades de Piracicaba. A paralisação, iniciada na quinta-feira (10), segue por tempo indeterminado enquanto as negociações entre os trabalhadores e o banco continuam.
A reportagem do Jornal de Piracicaba esteve nesta sexta-feira em uma unidade da Caixa no Centro da cidade e confirmou que a paralisação permanece. No local, apenas os caixas eletrônicos estão funcionando para os clientes.
Quem precisa realizar outros tipos de atendimento está sendo orientado a procurar as casas lotéricas.
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Atendimento segue limitado
Com a continuidade da greve, os clientes que precisam de atendimento presencial nas agências podem encontrar os serviços temporariamente suspensos.
Os caixas eletrônicos permanecem disponíveis para operações que podem ser realizadas pelos terminais. Para outras demandas, os clientes estão recebendo orientação para buscar alternativas, como as casas lotéricas.
A recomendação é que, antes de se deslocar até uma agência, os clientes acompanhem os canais oficiais da Caixa para verificar as condições de atendimento.
Greve continua por tempo indeterminado
A paralisação começou após a rejeição da proposta apresentada pela Caixa durante as negociações com os funcionários. Segundo o Sindicato dos Bancários, mais de 90% das bases sindicais rejeitaram a proposta.
O principal ponto de divergência envolve o plano de saúde dos empregados. Os trabalhadores reivindicam mudanças na forma de contribuição e defendem a retomada do modelo anterior de divisão das despesas.
As negociações entre representantes dos funcionários e da Caixa continuam, mas, até esta sexta-feira (11), a greve permanece sem prazo definido para terminar.
Para os clientes de Piracicaba, a orientação é acompanhar as atualizações sobre o funcionamento das agências e utilizar os canais digitais e pontos de atendimento alternativos quando o serviço estiver disponível.