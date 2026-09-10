Funcionários da Caixa Econômica Federal iniciam nesta quinta-feira (10) uma greve nacional por tempo indeterminado. A paralisação ocorre enquanto sindicato e banco mantêm as negociações sobre as condições de trabalho. Segundo o Sindicato dos Bancários, uma nova proposta da Caixa deve ser apresentada ainda nesta quinta.

A greve foi aprovada depois que mais de 90% das bases sindicais rejeitaram a proposta apresentada pelo banco, de acordo com a entidade. O plano de saúde dos empregados é o principal ponto de divergência nas negociações.

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