Funcionários da Caixa Econômica Federal iniciam nesta quinta-feira (10) uma greve nacional por tempo indeterminado. A paralisação ocorre enquanto sindicato e banco mantêm as negociações sobre as condições de trabalho. Segundo o Sindicato dos Bancários, uma nova proposta da Caixa deve ser apresentada ainda nesta quinta.
A greve foi aprovada depois que mais de 90% das bases sindicais rejeitaram a proposta apresentada pelo banco, de acordo com a entidade. O plano de saúde dos empregados é o principal ponto de divergência nas negociações.
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Funcionários questionam contribuição para plano de saúde
Entre as reivindicações está a retirada do limite de contribuição da Caixa para o plano de saúde, atualmente estabelecido em 6,5% da folha de pagamento.
Os trabalhadores também defendem a retomada do modelo anterior de divisão das despesas. Nesse formato, a Caixa era responsável por 70% dos custos do plano, enquanto os funcionários arcavam com os 30% restantes.
As negociações entre representantes dos trabalhadores e da instituição continuam nesta quinta-feira.
Banco do Brasil também terá paralisação
Além da Caixa, funcionários do Banco do Brasil também terão uma paralisação parcial nesta quinta-feira.
Já nos bancos privados, os trabalhadores aceitaram a proposta negociada para reajuste salarial. O acordo prevê a reposição integral da inflação, além de aumento real de 0,60% em 2026 e 2027 para salários e demais verbas.
Atendimento aos clientes
Com a greve, o funcionamento das agências da Caixa pode ser afetado. A orientação aos clientes é acompanhar os canais oficiais do banco para verificar possíveis alterações no atendimento e nos serviços disponíveis durante a paralisação.