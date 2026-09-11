Em um cenário de endividamento elevado, ferramentas de inteligência artificial podem ajudar empresas a tornar mais rápida a análise de crédito e a avaliar riscos antes de liberar recursos. A Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), em parceria com a Equifax Boa Vista, desenvolveu soluções voltadas para análises de pessoas físicas e jurídicas.
O cenário de inadimplência ajuda a explicar a importância desse tipo de tecnologia. Segundo os dados apresentados pela Acipi, 82% das famílias brasileiras estão endividadas e 29,9% enfrentam contas em atraso. Entre as micro e pequenas empresas, pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, do Sebrae, aponta que 21% estão com dívidas ou empréstimos em atraso.
A proposta das novas ferramentas é facilitar a interpretação das informações disponíveis e dar mais agilidade ao processo de decisão. Os recursos serão apresentados em um webinar gratuito e online no dia 21 de setembro, às 10 horas.
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IA indica quando aprovar, negar ou revisar crédito
Uma das soluções apresentadas é a Recomendação Inteligente, voltada à análise de crédito de pessoas físicas. A ferramenta faz uma leitura do histórico e apresenta uma recomendação sobre a solicitação: aprovar, negar ou revisar.
A outra frente são os relatórios modulares, disponíveis para análises de pessoas físicas e jurídicas. Nesse caso, o usuário pode montar o relatório de acordo com as necessidades do próprio negócio, selecionando as informações que deseja consultar.
Segundo Mauricio Benato, presidente da Acipi, a inadimplência é um dos principais desafios para a sustentabilidade das micro e pequenas empresas. Para ele, além do acesso às informações, existe a necessidade de interpretá-las com agilidade no momento da concessão de crédito e da realização de negócios.
A ferramenta, de acordo com a entidade, realiza continuamente a leitura de históricos e o cruzamento de dados, oferecendo orientações sobre a decisão a ser tomada. A proposta é reduzir a necessidade de uma análise manual detalhada dos relatórios.
Dados ajudam a avaliar empresas
Nos relatórios destinados a pessoas jurídicas, um dos recursos destacados são os indicadores Nuclea. Eles utilizam informações relacionadas a boletos, TED e cartões de crédito para contribuir com uma avaliação mais ampla da situação financeira da empresa antes da liberação de crédito.
As soluções também contam com integração por portal ou API, interface adaptada para dispositivos móveis e possibilidade de personalização dos dados analisados. Segundo a Acipi, o modelo permite que o usuário escolha as informações de que necessita e pague apenas pelo que utilizar.
O webinar também vai abordar o uso da inteligência artificial no mercado de crédito e a importância da segurança de dados, além de explicar como a tecnologia é aplicada ao longo do ciclo de crédito.
SERVIÇO: O webinar gratuito sobre as novas soluções de análise de crédito será realizado no dia 21 de setembro, às 10 horas, de forma online. O encontro é promovido pela Acipi e pela Equifax Boa Vista e abordará o uso de inteligência artificial na análise de CPF e CNPJ, além de segurança de dados. As inscrições podem ser feitas pelo link disponível na bio da Acipi no Instagram ou neste link.