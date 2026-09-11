Em um cenário de endividamento elevado, ferramentas de inteligência artificial podem ajudar empresas a tornar mais rápida a análise de crédito e a avaliar riscos antes de liberar recursos. A Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), em parceria com a Equifax Boa Vista, desenvolveu soluções voltadas para análises de pessoas físicas e jurídicas.

O cenário de inadimplência ajuda a explicar a importância desse tipo de tecnologia. Segundo os dados apresentados pela Acipi, 82% das famílias brasileiras estão endividadas e 29,9% enfrentam contas em atraso. Entre as micro e pequenas empresas, pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, do Sebrae, aponta que 21% estão com dívidas ou empréstimos em atraso.

A proposta das novas ferramentas é facilitar a interpretação das informações disponíveis e dar mais agilidade ao processo de decisão. Os recursos serão apresentados em um webinar gratuito e online no dia 21 de setembro, às 10 horas.