11 de setembro de 2026
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VAGA DE EMPREGO

Supermercado JJR abre vaga de emprego; VEJA

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: JJR Supermercados
JJR Supermercados tem oportunidade aberta para quem busca atuar na área de Recursos Humanos.
JJR Supermercados tem oportunidade aberta para quem busca atuar na área de Recursos Humanos.

O JJR Supermercados está com oportunidade aberta para o cargo de assistente de Recursos Humanos. A vaga é destinada a profissionais interessados em atuar na área de gestão de pessoas e integrar a equipe da rede.

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COMO ENVIAR O CURRÍCULO

Os candidatos podem enviar o currículo por diferentes canais. Uma das opções é encaminhar o documento para o e-mail curriculo@supermercadojjr.com.br. Também é possível enviar o currículo pelo WhatsApp, pelo número (19) 99649-1439.

OUTRAS FORMAS DE CANDIDATURA

Outra alternativa é realizar o cadastro pela página “Trabalhe Conosco”, disponível no site do JJR Supermercados. Os interessados também podem entregar o currículo presencialmente na recepção das lojas da rede.

A empresa orienta os candidatos a utilizarem um dos canais oficiais para encaminhar o currículo e participar do processo seletivo.

ATUAÇÃO NO RECURSOS HUMANOS

O assistente de Recursos Humanos auxilia nas atividades relacionadas à gestão de pessoas dentro da empresa. Entre as funções que podem fazer parte da rotina estão o apoio em processos de recrutamento e seleção, organização de documentos, admissão e desligamento de funcionários, controle de informações dos colaboradores e atendimento às demandas internas.

A atuação também pode envolver o suporte aos demais processos administrativos do setor e o contato com funcionários e candidatos.

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