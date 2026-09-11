O JJR Supermercados está com oportunidade aberta para o cargo de assistente de Recursos Humanos. A vaga é destinada a profissionais interessados em atuar na área de gestão de pessoas e integrar a equipe da rede.
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COMO ENVIAR O CURRÍCULO
Os candidatos podem enviar o currículo por diferentes canais. Uma das opções é encaminhar o documento para o e-mail curriculo@supermercadojjr.com.br. Também é possível enviar o currículo pelo WhatsApp, pelo número (19) 99649-1439.
OUTRAS FORMAS DE CANDIDATURA
Outra alternativa é realizar o cadastro pela página “Trabalhe Conosco”, disponível no site do JJR Supermercados. Os interessados também podem entregar o currículo presencialmente na recepção das lojas da rede.
A empresa orienta os candidatos a utilizarem um dos canais oficiais para encaminhar o currículo e participar do processo seletivo.
ATUAÇÃO NO RECURSOS HUMANOS
O assistente de Recursos Humanos auxilia nas atividades relacionadas à gestão de pessoas dentro da empresa. Entre as funções que podem fazer parte da rotina estão o apoio em processos de recrutamento e seleção, organização de documentos, admissão e desligamento de funcionários, controle de informações dos colaboradores e atendimento às demandas internas.
A atuação também pode envolver o suporte aos demais processos administrativos do setor e o contato com funcionários e candidatos.