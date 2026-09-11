O JJR Supermercados está com oportunidade aberta para o cargo de assistente de Recursos Humanos. A vaga é destinada a profissionais interessados em atuar na área de gestão de pessoas e integrar a equipe da rede.

Os candidatos podem enviar o currículo por diferentes canais. Uma das opções é encaminhar o documento para o e-mail curriculo@supermercadojjr.com.br. Também é possível enviar o currículo pelo WhatsApp, pelo número (19) 99649-1439.

OUTRAS FORMAS DE CANDIDATURA

Outra alternativa é realizar o cadastro pela página “Trabalhe Conosco”, disponível no site do JJR Supermercados. Os interessados também podem entregar o currículo presencialmente na recepção das lojas da rede.