O Painel de Vagas do Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Prefeitura de Piracicaba, reúne dezenas de oportunidades de emprego em diferentes áreas. Os salários chegam a R$ 4,5 mil, e há opções para candidatos com diferentes níveis de escolaridade, desde pessoas sem experiência até profissionais com formação técnica ou superior.

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Entre os maiores salários está a vaga para mecânico diesel, com remuneração de R$ 4.500. A oportunidade exige experiência de seis meses, ensino fundamental, carteira de habilitação nas categorias A e B e conhecimento em manutenção de ônibus. Também é necessário ter disponibilidade para viagens.