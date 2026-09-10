O Painel de Vagas do Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Prefeitura de Piracicaba, reúne dezenas de oportunidades de emprego em diferentes áreas. Os salários chegam a R$ 4,5 mil, e há opções para candidatos com diferentes níveis de escolaridade, desde pessoas sem experiência até profissionais com formação técnica ou superior.
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Entre os maiores salários está a vaga para mecânico diesel, com remuneração de R$ 4.500. A oportunidade exige experiência de seis meses, ensino fundamental, carteira de habilitação nas categorias A e B e conhecimento em manutenção de ônibus. Também é necessário ter disponibilidade para viagens.
Outra oportunidade de destaque é para caldeireiro, com salário de R$ 3.914. A vaga exige seis meses de experiência, alfabetização e veículo próprio. O profissional poderá atuar em Piracicaba, Saltinho ou Rio das Pedras.
Já a função de assistente técnico de vendas, em contrato temporário, oferece R$ 3.800. É necessário ter formação técnica completa, experiência de um a três meses, carteira de habilitação categoria B e formação relacionada às áreas de agronomia, técnico agrícola ou setores semelhantes.
Áreas administrativas e industriais
O painel também conta com oportunidades para analista financeiro, com salário de R$ 3.500, e operador de máquinas, com remuneração de R$ 3.549. As duas funções exigem experiência de seis meses.
Há ainda vagas para líder de mercearia, com salário de R$ 3.182,92; bombeiro civil, com R$ 3.072; motorista carreteiro, também com R$ 3.072; e pedreiro, com remuneração de R$ 3.073.
Para a área de manutenção, a função de técnico de manutenção oferece R$ 2.909 e exige formação técnica, experiência e carteira de habilitação nas categorias A e B.
Também aparecem oportunidades para mecânico de manutenção de máquinas, com salário de R$ 2.500, serralheiro, com R$ 2.500, e maçariqueiro, com remuneração de R$ 2.750. Esta última não exige experiência ou escolaridade.
Comércio, logística e serviços
O setor de comércio concentra oportunidades para funções como operador de caixa, vendedor, balconista de açougue, açougueiro, operador de hortifruti, repositor, estoquista e atendente de lojas e mercados.
Para vendedor no comércio varejista, há vagas com salários de R$ 2.112, enquanto funções como operador de caixa e vendedor no comércio varejista oferecem R$ 2.271.
Na logística, estão disponíveis vagas para operador de logística, ajudante de armazém, auxiliar de operações logísticas, conferente de armazém, motorista entregador e expedidor. Os salários variam conforme a função e podem ultrapassar R$ 2,6 mil.
O painel também oferece oportunidades na área de alimentação, como auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de serviços gerais, sushiman, cozinheiro, cozinheiro líder, cumim, barman, garçom e recepcionista. Em algumas dessas funções, a remuneração é de R$ 2.180, além de gorjetas.
Construção civil também tem oportunidades
Na construção civil, há vagas para pedreiro, pintor, ajudante de obras, ajudante geral, calheiro e serralheiro.
A função de pedreiro aparece com salários de até R$ 2.801,97, inclusive com oportunidade que não exige experiência. Para pintor, a remuneração chega a R$ 2.801,98.
Também há vaga para ajudante de obras, com salário de R$ 2.478, e para ajudante geral, com R$ 2.360,66. Algumas oportunidades exigem disponibilidade para viagens.
Vagas para quem busca o primeiro emprego
Entre os destaques do painel estão oportunidades que não exigem experiência anterior, ampliando as possibilidades para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado.
Há vagas para funções como maçariqueiro, ajudante geral, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de limpeza, expedidor, consultor de intercâmbio, atendente de lanchonete, auxiliar de operações logísticas, ajudante de armazém e operador de loja.
Os salários variam de acordo com o cargo e podem ultrapassar R$ 2 mil.
Oportunidades inclusivas e temporárias
O painel também reúne vagas destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência e reabilitados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Entre elas estão oportunidades para operador de logística I, com salário de R$ 2.829,20, e auxiliar administrativo, com remuneração não informada no painel.
Também há contratos temporários, como auxiliar de produção, com salário de R$ 2.120; auxiliar de qualidade, com R$ 2.354,98; assistente de relacionamento com o cliente, com R$ 2 mil; e assistente técnico de vendas, com R$ 3.800.
Como se candidatar
Os interessados devem consultar os requisitos de cada oportunidade e realizar a candidatura pelo Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba. O serviço é administrado pelo Centro de Apoio ao Trabalhador e é gratuito.
Também é possível realizar o cadastro pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, na opção de vagas. O candidato deve verificar atentamente os requisitos, pois cada oportunidade possui prazo próprio e algumas podem ser encerradas antes da data prevista caso seja atingido o limite de encaminhamentos.
O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, no Térreo 1 do Centro Cívico, na Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233. O telefone para informações é (19) 3431-8500.
A orientação é que os candidatos mantenham os dados atualizados, confiram a escolaridade, experiência, habilitação e demais exigências antes de se candidatar.